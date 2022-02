Una notizia clamorosa sta travolgendo in queste ore il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Stavolta non si tratta di news inerenti il mondo della politica, ma è l’aspetto personale ad essere protagonista. A sganciare la bomba è stato in primis ‘Libero’ e subito dopo è stato anche ‘Open’ a confermare le voci che stavano girando sul suo conto. L’ex presidente del Consiglio avrebbe ormai preso la sua decisione e pare proprio che per l’annuncio ufficiale manchi pochissimo, chissà, potrebbe essere anche questione di ore.

Intanto, lo scorso mese di gennaio c’era stata molta preoccupazione per le condizioni di salute di Silvio Berlusconi. Poi era stato il fratello Paolo a tranquillizzare tutti: “Ha passato giorni molto brutti. È in ripresa” la risposta. “Avete parlato solo di salute, o anche di politica o…?” gli chiedono. E lui: “Abbiam parlato del Monza”. Dal 2009, infatti, il Cavaliere, dopo i fasti del Milan, è divenuto presidente del club brianzolo seguito dal fidato Adriano Galliani. Ma ora la svolta straordinaria nella sua vita privata.

Silvio Berlusconi è legato sentimentalmente alla bellissima Marta Fascina e nell’ultimo periodo si sono susseguiti moltissimi momenti, caratterizzati da un grande romanticismo. In particolare, per San Valentino hanno festeggiato con una meravigliosa torta, poi sono anche stati paparazzati insieme allo stadio a tifare Monza, dove si sono anche scambiati un bacio, e poi mentre si tenevano per mano nella città di Lecco. E ora la scelta decisiva sul loro futuro sembra essere stata presa definitivamente.





A quanto sembra, Silvio Berlusconi sarebbe pronto a unirsi in matrimonio con Marta Fascina. Infatti, ‘Libero’ e ‘Open’ hanno fatto sapere: “L’annuncio pare sia imminente, c’è però una resistenza da parte dei figli di Veronica Lario”. Ricordiamo che i due hanno deciso di convivere insieme, ma adesso sarebbero pronti a questo ulteriore passo fondamentale. Per il politico si tratterebbe delle sue terze nozze, infatti in passato è stato sposato con Veronica Lario e con Carla Dall’Oglio.

Marta Fascina, che ha 32 anni, è nata a Melito di Porto Salvo, in Calabria, il 9 gennaio del 1990. Dal 2020 è fidanzata con Silvio Berlusconi. Lei è deputata della Repubblica Italiana dal 23 marzo del 2018 ed è laureata in Lettere e Filosofia. Ha raggiunto questo importante traguardo alla Sapienza di Roma, mentre è diventata deputata grazie alla circoscrizione Campania 1 nella lista Forza Italia.