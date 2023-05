Dopo un’ex suora all’Isola dei Famosi arriva un frate al Grande Fratello Vip? È la notizia di queste ore che sta circolando sulla nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Subito dopo la vittoria di Nikita Pelizon, anche lei appena sbarcata con Aldo Montano in Honduras nello show di Ilary Blasi, Alfonso e il suo staff si sono messi al lavoro per l’ottava stagione del GF Vip. Nei giorni scorsi sono uscite diverse indiscrezioni sulle novità più eclatanti.

Tanto per cominciare sarà una versione probabilmente più Nip che Vip. E d’altra parte anche il pubblico ha notato che nelle ultime versioni molti degli inquilini della Casa più spiata d’Italia sono stati se non perfetti sconosciuti, comunque personaggi non proprio famosissimi. Proprio sulla difficoltà o meno di definire una persona più o meno ‘famosa’ è significativa la parabola di Cristina Scuccia. Dopo aver vinto “The Voice of Italy” nel 2014, ha dettto addio al velo e si è buttata nel mondo della musica. Oggi, anche grazie alla partecipazione all’Isola, è uno dei personaggi tv più noti e contesi.





Leggi anche: “Mamma, scusa se lo scopri in tv”. Isola dei Famosi, la confessione choc di Cristina Scuccia. Ilary Blasi senza parole

GF Vip, l’appello del frate e la risposta di Alfonso Signorini

Nell’ultimo numero del settimanale Chi da lui diretto, Alfonso Signorini ha pubblicato la lettera ricevuta da Fra Alfredo. L’uomo di chiesa chiede al conduttore di poter partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, quella della stagione 2023/2024 che partirà a settembre. Ebbene, fin qui nulla di troppo strano. A colpire è stata la risposta di Alfonso. E subito il pensiero va alla volontà di Pier Silvio Berlusconi, resa nota da Dagospia, di dare una ‘ripulita’ allo show invitando personaggi lontani da trash e volgarità.

“Carissimo Alfonso, dopo un po’ di tempo, rieccomi a scriverti – inizia così la lettera di Fra Alfredo a Signorini – Ti faccio i complimenti, ho visto il GFVip e mi sono divertito molto con Tavassi, ho riscoperto l’umanità di Antonino – di una profondità fuori dal comune per un uomo della sua età bello come pochi – e ho apprezzato molto la tua eleganza, sia verbale sia fisica: in giacca e cravatta sei di un’eleganza innata”. Poi il frate prosegue: “Allora mi è venuta un’idea, non per la visibilità, ma per il messaggio da portare ai giovani, e ti faccio una proposta: ti piacerebbe un frate nella prossima edizione del GF?”.

“Avrei molto da raccontare – scrive ancora Fra Alberto – la mia infanzia conflittuale con la figura paterna, le prove che la vita mi ha posto davanti – tipo: emorragia interna a 30 anni, tumore all’intestino a 40, infarto e coma a 46 dopo la morte di mio padre – ma, come dice zia Mara: siamo ancora qua!”. Nella lunga lettera il frate spiega della sua vocazione in età adulta (a 32 anni), della sensazione di vuoto pur dopo aver viaggiato tanto e conociuto tante culture. Poi descrive i suoi pregi e difetti. Di fronte a queste parole Alfonso ha risposto: “Caro Fra Alfredo, grazie per l’interesse e l’entusiasmo con cui segue il cosiddetto mondo secolare!!! Magari due chiacchiere le faremo. Un caro saluto!”. E a voi piacerebbe un frate al GF Vip?

“Ha fatto bene”. La decisione di Pier Silvio Berlusconi su quei volti di Canale 5