“Sono innamorata”. La confessione di Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi. L’ex suora lo ha raccontato a Ilary Blasi durante una lunga chiacchierata in ‘privato’ proprio con la conduttrice (chiaramente ripresa dalle telecamere). È successo durante l’ultima puntata del reality, in cui è davvero successo di tutto. Come abbiamo raccontato, il fatto più eccezionale è che Paolo Noise ha abbandonato il gioco per problemi di salute, anche se ancora non si sa di quale natura. Ma è stata Cristina Scuccia a infiammare il gossip dell’Isola.

Ha raccontato a Ilary Blasi senza mezzi termini: “Mi sto sentendo sempre più a mio agio qua a L’Isola dei Famosi“. Poco dopo, l’ex moglie di Francesco Totti ha mandato in onda un video di una sua conversazione con Helena Prestes. L’ex suora dice: “Se mi manca qualcuno? Poco prima di iniziare questa avventura avevo premesso che non avrei mai detto nulla, ma.. Ormai.. Ho conosciuto una persona a Madrid”.





“Sono innamorata”. La confessione di Cristina Scuccia

E ancora: “Di questa persona mi manca tutto: stare insieme, andare a mangiare sushi.. L’amore è bello e qua a L’Isola dei Famosi per quanto mi stia sforzando esce fuori. Ci conosciamo da pochissimo. Questa persona è entrata in punta di piedi nella mia vita, tengo tanto a lei, è una persona importante. Mamma scusa se vieni a sapere questa cosa così in tv”.

Terminato il video, Ilary Blasi entra nella vicenda e Cristina Scuccia è un fiume in piena: “Sono un paio di mesi che conosco questa persona, è un germoglio e come tale va protetto. I germogli vanno protetti e curati, sono anche imbarazzata perché non sono abitata a comprimere l’amore. Ci sto pensando tanto a questa persona e mi dispiace non averlo detto a mia mamma prima”.

A quel punto dallo studio le chiedono: “Hai paura di essere giudicata?“ E chiaramente la Scuccia ha risposto di sì: “Non voglio che venga confusa questa storia col mio ritiro dal convento. Mi sono ritirata dal convento molto prima. Temo però che per mia madre sia una doccia fredda, anche se un genitore certe cose le capisce. Quando l’ho detto mi sono sentita cento kg meno perché io non sto facendo niente di male, io sto semplicemente amando”.

