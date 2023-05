Un altro concorrente lascia L’Isola dei Famosi 2023. Proprio così, durante l’ultima puntata è successo un po’ di tutto e alla fine uno dei concorrenti ha deciso di abbandonare, ma non prima di aver fatto una pesante denuncia al programma. Tutto è successo sin dall’inizio della puntata. È sin da subito che Alvin fa sapere a Ilary Blasi e al pubblico che Paolo Noise non è presente con il gruppo. C’è un motivo chiaramente: l’uomo è andato dai medici per alcuni accertamenti.

>> “Lo faccio per loro”. Laura Pausini, l’annuncio dopo la tragedia: una decisione forte

Ma non è finita qui, perché durante la serata Paolo Noise decide di tornare in spiaggia per parlare pubblicamente con Ilary e i produttori del programma. L’uomo si lascia andare a un lungo discorso in cui in pratica annuncia le sue dimissioni dal gioco. La cosa che è risultata quantomeno curiosa, è che da parte di Ilary Blasi, Enrico Papi e Vladimir Luxuria, nessuno si oppone, anzi. Dallo studio arriva solo comprensione, ma il motivo sembra chiaro: la decisione è del medico in Honduras.





Un altro concorrente lascia L’Isola dei Famosi 2023

Paolo Noise allora dice: “Ho pensato troppe cose da dire, tra cui molte parolacce. Credo che lascerò parlare il cuore, scusate se faccio fatico a esprimermi. La prima cosa che ci tengo a dire è che da casa quello che non si vede sono persone invisibili, professionisti, che se non come noi soffrono di solitudine. Ci tengo a ringraziarli tanto”.

E ancora: “Sono riusciti a darmi tanto, anche nel loro silenzio. In particolare, in questi due giorni, soprattutto quando… quello che è successo… non entrerò nel dettaglio”. Ma cosa è successo e di cosa sta soffrendo Paolo Noise? Nessuno dice nulla, neanche Alvin, dopo il ritiro del naufrago, dice una parola. Non si possono svelare cause per questioni di privacy. L’inviato sottolinea che si è trattato di un problema serio.

Ma Paolo Noise dice prima di abbandonare l’Isola: “Tra queste persone ce n’è stata una che mi ha aiutato tanto, mi ha permesso di alzarmi da una caduta. Io ci tenevo a vincerla davvero questa esperienza, perché l’avrei vinta come Paolo e non come Paolo Noise. Questa persona ha preso una decisione: tendermi una mano per dirmi di non proseguire questo percorso. Questa persona è un medico”.

Leggi anche: “Assurdo, non se lo merita”. Isola dei Famosi 2023, lite furiosa tra i due naufraghi