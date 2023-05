Situazione delicata all’Isola dei Famosi con Fabio dei Jalisse che è stato protagonista di una furiosa lite con un naufrago, a poche ore dalla messa in onda della puntata in diretta con Ilary Blasi. E nella serata del 22 maggio ovviamente si parlerà anche di questo, nella speranza che i toni possano abbassarsi e che l’appuntamento televisivo possa andare avanti senza troppe interruzioni. Ma ciò che è venuto fuori è stato qualcosa di molto spiacevole nei confronti del cantante.

La moglie del naufrago dell’Isola dei Famosi, Fabio dei Jalisse, ha dovuto prendere le sue parti visto che assiste dal vivo a tutte le dinamiche essendo in gara anche lei. Tutto è nato da un argomento che sembrava leggero, ovvero una semplice zattera, e da lì in poi non si è però capito più nulla. E la lite è diventata sempre più forte fino a degenerare con parole anche più pesanti. Ma andiamo a vedere cosa è accaduto in Honduras.

Isola dei Famosi, Fabio dei Jalisse litiga con un naufrago

Dunque, iniziando agli albori della sfuriata dei due concorrenti dell’Isola dei Famosi, Fabio dei Jalisse ha subito protestato per ciò che l’altro naufrago voleva fare con la zattera: “La vuole asciugare, non riesco a capire più niente”. E il contendente gli ha domandato in modo retorico: “Ma è di tutti o è la tua? Lui la voleva a tutti i costi per andare a pescare”. A quel punto l’artista ha risposto duramente: “Allora non la uso più, la sta trattando come una delle sue barche”. E ancora il contrattacco dell’altro concorrente: “Ma non è tua, è di tutti”.

A scontrarsi con Fabio dei Jalisse è stato Marco Mazzoli, il quale ha parlato così del compagno di avventura: “Ce l’ha con me perché l’ho nominato, potrei stare qua per delle ore a spiegargli il motivo ma non lo accetterebbe mai. Comunque tu devi sempre fare lo scorbutico del ca***. E il cantante ha detto: “Ha un modo di fare dittatoriale, non mi piace, chiudo con lui”. E poi è intervenuta Alessandra, la moglie di Fabio, che con Cristina si è soffermata su Mazzoli e sul coniuge.

Alessandra dei Jalisse ha esclamato: “Mi dispiace un casino per Fabio, certe cose non se le merita. Marco ha un modo aggressivo nei suoi confronti e non si sopportano. Che belle persone, esce proprio la malvagità più assurda“. Cliccando sulla parola video, potrete vedere le immagini della lite tra i due protagonisti.