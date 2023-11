Grande Fratello 2023, Massimiliano Varrese lo dice chiaro e tondo. Il concorrente vip dell’attuale edizione del reality show di Alfonso Signorini sembra aver raggiunto una tregua nei riguardi di Beatrice Luzzi. I due avrebbero confessato di voler deporre le armi e il gesto è stato piuttosto loquace.“Io ho sempre manifestato il desiderio di avvicinarmi a Beatrice. Gli avevo confidato a Giuseppe che aspettavo quando ci sarebbe stato uno scatto. Dopo il confronto in studio ho visto Beatrice in un altro modo. Non bisogna provarci per forza con una donna”, ha affermato Varrese. E adesso il gieffino sembra però aver cambiato il suo ‘bersaglio’.

Massimiliano Varrese prende di mira un altro concorrente del Grande Fratello 2023. Beatrice Luzzi non sembra essere più una sua antagonista. Piuttosto i due sono giunti a una conclusione: a sorpresa Massimiliano sembra aver inserito il nome di Bea tra i preferiti della casa. Insomma, i due ne hanno parlato apertamente in zona beauty in presenza di Ciro Petrone: “La scorsa settimana o questa, ti ho messo tra i preferiti”.

Leggi anche: “Quelle donne famose con me…”. Grande Fratello, Varrese vuota il sacco sulle sue storie





Massimiliano Varrese prende di mira un altro concorrente del Grande Fratello 2023 dopo Beatrice Luzzi: ecco di chi si tratta

Bea in un primo momento è rimasta senza parole, poi ha ammesso: “Davvero?”, per poi aggiungere: “Anche io ti ho messo tra i preferiti, non ricordo pure io se in questa o nella scorsa settimana, ma insomma quello è”, ha ribadito. Massimiliano Varrese dunque conclude: “E io sono coerente, quando decido una cosa è quella”. Tra i due resta ancora tutto da vedere e da scoprire, ma al contempo Massimiliano comunica apertamente di aver scelto un altro ‘bersaglio’ tra i concorrenti in casa.

Massimiliano ha rivelato di non aver per nulla gradito l’atteggiamento di Giuseppe Garibaldi, spiegando anche i motivi: “Due o tre cose che ha fatto, non le doveva fare. Diciamo che ci sono cose che mi fanno ridere, però, se devo fare la parte dell’amico più grande, deve capire che ci sono cose che non si fanno. Da amico non ci sto, non gliela faccio passare perché deve crescere, se parlo così è perché ritengo di essere un amico che gli può insegnare qualcosa ed è giusto che gli arrivi la tranvata”.

Massimiliano contro Giuseppe: “Da amico non gliela faccio passare.” ⚡️ #GrandeFratello pic.twitter.com/tunVsSGDEy — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 4, 2023

Massimiliano ha poi aggiunto: “Qui, non siamo al bar del paesino dove può fare le battute o gli scivoloni e tutti gli è concesso. Beatrice è una donna intelligente, con esperienza, difficile, perché il suo carattere è difficile e lui si trova a essere sopraffatto da tutto questo, non lo sa gestire e potrebbe rischiare di continuare a fare cavolate. Tu non puoi andare contro all’unica persona che ti ha sempre sostenuto”. Le parole di Varrese colpiscono nel segno e adesso cosa accadrà?