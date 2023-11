Bomba devastante sganciata al Grande Fratello da Massimiliano Varrese, che ha tirato fuori delle robe scottanti mentre dialogava in compagnia di Rosy Chin. Finora ha tenuto tutto nascosto, ma ora è pronto per far parlare di sé a lungo. La coinquilina gli ha subito tappato la bocca con la mano, per evitare che potessero fuoriuscire parole clamorose, ma sta di fatto che l’attore ha anticipato qualcosa di davvero parecchio sorprendente.

Intanto, nelle scorse ore al Grande Fratello si è registrata una vicinanza tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. Lui ha dato la sua risposta: “Io ho sempre manifestato il desiderio di avvicinarmi a Beatrice. Gli avevo confidato a Giuseppe che aspettavo quando ci sarebbe stato uno scatto. Dopo il confronto in studio ho visto Beatrice in un altro modo. Non bisogna provarci per forza con una donna”. E dunque la pace dopo settimane di tensione sarebbe sempre più prossima.

Grande Fratello, Massimiliano Varrese show: “Se parlo succede il delirio”

Rosy Chin ha chiesto al compagno di avventura del Grande Fratello, mentre si stava festeggiando il compleanno di lei, se avesse avuto conoscenze particolari in questi anni di attore. E lui ha esclamato: “Stavo sempre insieme a gente”. A quel punto la food blogger ha aggiunto: “Solo bacini?”. E l’uomo: “Sì, solo contatto ma niente di che“. Lei lo ha punzecchiato: “Meglio la Bea (Beatrice Luzzi n.d.r.) che è stata insieme al gladiator”.

Ed ecco che Varrese si è sbilanciato un po’ di più, senza esagerare troppo per evitare risposte choc da questi vip: “Io meglio se non parlo, sennò mi arrivano denunce da tutte le parti. Se faccio i nomi di quelle che mi hanno rotto le scatole sui set, succede un delirio“. Rosy Chin ha insistito: “Quanto se la tira, ma quanto se la tira lui”. Ma Massimiliano ha smentito la compagna di avventura: “No, non me la tiro”. E ora tutti vorrebbero saperne di più su questi flirt con donne famose.

Si parla di flirt famosi ma

lui è poco convincente



Rosy:…meglio la Bea che è stata insieme al gladiator"

Max:"Se faccio i nomi di quelle che mi hanno rotto le scatole sui set succede un delirio".

Ma diversi utenti di X non hanno creduto al racconto di Massimiliano Varrese, infatti c’è anche chi ha affermato: “Boh, quando parla sembra davvero convinto delle caz*** che dice”. Alfonso Signorini indagherà quasi sicuramente e chissà se Varrese uscirà dal cilindro qualche nome big.