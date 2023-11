Siamo a poche ore dalla nuova puntata in diretta del Grande Fratello e nella serata del 6 novembre sarà ancora una volta Beatrice Luzzi ad essere interessata da una notizia bomba. La concorrente è indubbiamente uno dei personaggi più in vista dell’attuale edizione del reality show di Alfonso Signorini e questa comunicazione che riceverà ne sarà un’ulteriore prova. Si tratterà di un altro momento indimenticabile per l’attrice.

Una gioia immensa per i fan della concorrente del Grande Fratello, mentre i ‘nemici’ di Beatrice Luzzi non saranno felicissimi di ascoltare quelle parole dal conduttore. Ma sembra davvero inevitabile che debba accadere questo, visto che le indiscrezioni che provengono dall’esterno della casa sono abbastanza inequivocabili. E ora non resta che aspettare la cosiddetta prova del nove. Ma vediamo di cosa stiamo parlando.

Grande Fratello, splendida notizia in arrivo per Beatrice Luzzi

Secondo quanto scritto dal sito Novella 2000, nella casa del Grande Fratello sarà Beatrice Luzzi a festeggiare durante il nuovo appuntamento con Signorini e l’opinionista Cesara Buonamici. Non arrivano invece belle notizie per altri gieffini, che oltre a ricevere questa batosta derivante dall’annuncio sull’attrice, devono anche fare i conti con il loro rapporto poco positivo col pubblico. I meno amati sembrerebbero essere soprattutto Letizia Petris, Ciro Petrone, Jill Cooper, Paolo Masella e Mirko Brunetti.

La notizia è relativa al classico sondaggio fatto da Novella 2000 sul preferito dei telespettatori. Nell’ottava settimana del programma a prevalere è ancora una volta Beatrice, che ha conquistato il 54% delle preferenze. Un vero e proprio dominio, basti pensare che coloro che sono al secondo e terzo posto sono Giselda Torresan e Angelica Baraldi, ma non vanno oltre il 6%. Tutto sommato buono il piazzamento anche di Giampiero Mughini e Alex Schwazer, che hanno totalizzato il 5%.

Staremo a vedere se queste anticipazioni corrisponderanno alla realtà dei fatti, cosa già successa in passato. Beatrice Luzzi sembra essere una delle maggiori favorite proprio al successo finale, anche se la strada è ancora lunga.