“Ho un tumore al terzo stadio”. L’annuncio choc del volto televisivo italiano: “Sono terrorizzata, non sono pronta a morire” (FOTO)

“Ho un tumore al terzo stadio”, l’annuncio choc del volto televisivo italiano. Attrice, conduttrice e ultima compagna di uno dei più noti politici italiani. È lei stessa a raccontare tutto al Corriere della Sera, in una confessione accorata. “Sono terrorizzata. Non sono pronta a lasciare niente, non solo un figlio”. E ancora: “Al Policlinico di Milano, mi hanno asportato mezzo polmone destro e dei linfonodi trovati in metastasi, cosa che non si aspettava neanche il medico. Quello è stato il momento più brutto”.

Poi racconta al Corriere: “Avevo sperato che non fosse necessaria la chemio, ma ora l’ho cominciata. L’altro momento brutto è stato dirlo a François. Mi ha risposto ‘supereremo anche questa’. È la frase che ci siamo ripetuti anche durante la difficile separazione da suo padre”. A raccontare tutto, senza troppi fronzoli è Patrizia Caselli, famosa attrice e conduttrice italiana, resa celebre per la sua ultima relazione: quella con Bettino Craxi.





Fu lei la donna che decise di seguirlo e passare 9 anni in latitanza con lui ad Hammamet. Ora la donna ha di fronte una nuova sfida, la più difficile: la lotta contro un carcinoma al polmone. Classe 1961, la Castelli è diventato un famoso volto della tv negli anni ’70, lavorando sia in spot pubblicitari e sopratutto nel cinema. Poi la svolta quando diventa conduttrice e showgirl, collaborando anche con Walter Chiari.

Ma c’è da dire che la fama, quella vera, arriva quando la donna comincia ad essere vista assieme a Bettino Craxi. La loro storia viene di fatto ufficializzata nel 1991 e la donna resterà col politico finito in disgrazia fino alla sua morte, nel 2000. Quando Craxi è spirato, Patrizia Caselli, che si trovava a Milano, è partita subito per la Tunisia per celebrare le sue spoglie.

Molti hanno definito Patrizia Caselli solo l’amante di Bettino Craxi, definizione che non ha mai accettato: “Ero la compagna”, dirà spesso negli anni successivi alla sua morte. Per il suo amore ha barattato una importante carriera in Rai.

