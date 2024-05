Lutto nel mondo del cinema e della musica, morto il premio Oscar che ha fatto sognare milioni di bambini. Una morte che arriva dopo quella del fratello, col quale si è aggiudicato ben 2 Oscar nel 1965 per il loro lavoro su Mary Poppins. L’uomo se n’è andato serenamente a 95 anni nella sua casa di Beverly Hills e per anni ha fatto piangere ed emozionare i bambini di tutto il mondo per i suoi lavori resi celebri da cartoni animati targati Disney.

>> “Se n’è andata serenamente”. Lutto nel cinema, morta l’attrice di Grease

La sua morte è stata annunciata da un comunicato della Disney, secondo cui l’artista è deceduto “a causa di una malattia legata all’età” al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles. Parliamo del compositore Richard M. Sherman, autore di canzoni per i classici Disney come Mary Poppins e tanti altri. Tra le colonne sonore più note dei due fratelli figurano Trust in Me del Libro della Giungla e Truly Scrumptious di Chitty Chitty Bang Bang.





Lutto nel mondo del cinema, morto il premio Oscar

I fratelli Sherman sono stati inseriti nella Songwriters Hall of Fame nel 2005 e hanno ricevuto la Medaglia Nazionale delle Arti degli Stati Uniti nel 2008. Gli Aristogatti, I manici di scopa e i cortometraggi di Winnie the Pooh sono stati tra le altre produzioni Disney con le loro parole e musiche. I fratelli sono stati ritratti nel film del 2013 Saving Mr. Banks, che racconta la storia della realizzazione di Mary Poppins.

Good morning, have a great Sunday, yesterday songwriter Richard M Sherman passed away aged 95, with his brother Robert they wrote many of the songs from films that I grew up watching, this particular gem is from Chitty Chitty Bang Bang (1969) pic.twitter.com/9tPnNuSHMg — John Pitchford🌹💙 (@Johnnypapa64) May 26, 2024

Sad to say goodbye to songwriter Richard M. Sherman – two-time Oscar-winner for his wonderful work on Mary Poppins (1964) – gone at 95. Along with his brother Bob, Dick worked musical wonders for Walt Disney, improving the quality of all our childhoods. pic.twitter.com/bJQgeBCX3Z — Marshall Julius 🚀 (@MarshallJulius) May 26, 2024

Uscito un anno dopo la morte del fratello, nel marzo 2012, il film ha visto gli attori Jason Schwartzman e B. J. Novak interpretare i due fratelli che hanno composto e co-scritto le canzoni di successo del film. La loro canzone “supercalifragilistichespiralidoso”, orecchiabile ed energica, divenne un successo pop, entrando nella Billboard Hot 100 nel 1965. Nel corso dei suoi 65 anni di carriera, Sherman è entrato a far parte della “cerchia ristretta di talenti creativi” di Walt Disney, ha dichiarato la società di intrattenimento.

The Walt Disney Company has shared that Disney Legend Richard M. Sherman has passed away at 95.



Last year, Disney shared a video of Sherman returning to Walt Disney’s office to play “Feed the Birds” for ‘Once Upon a Studio.’



This recording was done on a Friday afternoon, which… pic.twitter.com/UmQIj4WVHj — Drew (@DrewDisneyDude) May 25, 2024

Nato a New York il 12 giugno 1928, Sherman ha vinto tre Grammy Award e ha ricevuto 24 dischi d’oro e di platino, ha aggiunto la Disney. Il suo servizio all’industria artistica gli è valso anche una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Sherman lascia la moglie Elizabeth Sherman, i figli e i nipoti. I suoi funerali si terranno il 31 maggio in California.

Leggi anche: “Era tra le sue cose…”. L’amatissima cantante arrestata in aeroporto: la scoperta choc della polizia