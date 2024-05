Antonella Clerici ricorda Lorenzo Biagiarelli dopo la frecciata di Selvaggia Lucarelli. Il compagno della polemista, giornalista e personaggio tv ha fatto parte per diverso tempo del programma “È sempre mezzogiorno“. Poi a febbraio c’è stato il caso della ristoratrice Giovanna Pedretti, morta suicida dopo aver subito una gogna mediatica e sulla quale anche Biagiarelli si era espresso in termini non positivi.

Lorenzo Biagiarelli ha deciso di lasciare lo show: “Voglio dire che al momento non ci sono le condizioni per cui io possa riprendere il posto a È Sempre Mezzogiorno. Non mi vedrete in onda nella trasmissione”. Antonella Clerici in un’intervista a Chi commentò: “Io gli voglio bene, lui ha fatto una scelta. Ciò che è successo è una concausa e non è colpa sua ciò che è accaduto alla donna. Credo però che lui voglia fare reset e che adesso cerchi di prendere una direzione diversa per la sua carriera”.

La frecciata di Selvaggia Lucarelli e le parole di Antonella Clerici

Nelle ultime ore Selvaggia Lucarelli ha parlato di quanto accaduto al suo compagno Lorenzo Biagiarelli lanciando una frecciata in una diretta social con Davide Maggio: “Come se non avesse fatto parte di quella famiglia, fanno finta non ci sia mai stato. Ecco, questo mi è dispiaciuto. È stato una presenza fissa del programma per quattro anni. Secondo me bastava dire un ‘grazie per i quattro anni insieme’. Poi nessuno gli ha chiesto di ritornare, anzi c’è già un sostituto. L’oblio, come se non ci fosse mai stato, questo dispiace. Non è l’essere mandato via, ma proprio l’essersi dimenticati”.

Questa mattina, venerdì 31 maggio, Antonella Clerici ha salutato tutti durante l’ultima puntata: “Io vorrei ringraziare prima di tutto il pubblico, che ci ha seguito con tanto affetto. Tutto il cast, Daniele Persegani, Fulvio Marino, Federico Quaranta, Alfio Bottaro, Giovanna Civitillo, Evelina Flachi. Tutti i cuochi che mi hanno salutato questa settimana. Voglio ringraziare un’altra persona che non è qui, in questo momento, che è Lorenzo Biagiarelli, una parte importante della nostra famiglia per quattro anni”.

“Noi non ce lo dimentichiamo. Ciao e grazie di tutto – ha detto Antonella – Grazie alla Rai, alla Standbyme, a Simona Ercolani, alla redazione, alla produzione, alla regia, ai cameraman, agli attrezzisti, alla cucina, al back, al maestro, allo studio. Agli autori che mi fanno diventare matta. Adesso tagliamo la torta, ma noi vi lasciamo, con un bel ricordo, con un backstage di tutti noi. La linea, poi, andrà direttamente al Tg1 e noi ci vediamo a settembre”.

