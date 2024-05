I Ferragnez non esistono più e dopo l’addio a inizio anno, ad aprile è arrivata anche la rottura social. Fedez e Chiara Ferragni hanno smesso di seguirsi su Instagram. Dopo una condivisione quasi quotidiana della loro vita familiare, i due ormai separati hanno deciso di togliere la reciproca amicizia sul social network e anche le foto insieme. Dopo un periodo di silenzio social, l’imprenditrice quindi ha ripreso a pubblicare con ampia diffusione di foto per impegni professionali ma anche di vita privata.

Hanno fatto scalpore poi le ultime frecciatine social dell’imprenditrice. La foto accanto a una statua Napoleone, con il chiaro riferimento del dissing di Marracash che tempo fa, parlando proprio di Fedez, disse: “Ho letto dei messaggi buffi sui social: a quanto pare il nano con la sindrome di Napoleone ha inventato un bel po’ di caz*ate”.

“Ma è impazzita?”. Chiara Ferragni, vendetta choc contro Fedez





Fedez e Chiara Ferragni, la verità di Fabrizio Corona

E ancora il like a un commento “Finalmente potrò uscire col tacco 12 senza avere sensi di colpa”. In questo periodo Fedez è finito al centro della bufera per il pestaggio di Cristiano Iovino e anche per il video in compagnia di quella che dovrebbe essere la sua nuova fidanzata, una modella francese di 20 anni. Una vita che sembra molto lontana da quella che ha vissuto accanto a Chiara Ferragni e a dare una spiegazione ci ha pensato Fabrizio Corona.

“Fedez è stato costretto a vivere in una bolla per troppo tempo, perché la moglie lo costringeva a vivere una vita che non era la sua. Io ho sempre detto che l’amore non è mai esistito, è sempre stata una storia raccontata sui social. Quindi lui dopo ha avuto un periodo in cui poi è diventato bambino”, ha fatto sapere l’ex re dei paparazzi ai microfoni di Gurulandia.

Sempre al podcast Gurulandia, Fabrizio Corona ha dato qualche dettaglio in più sulla famosa lite con Cristiano Iovino. “Ha fatto cavolate, ha litigato in un locale, hanno litigato dopo e sotto casa di Cristiano. Iovino e Fedez – la colpa era di Cristiano – dopo la lite nel locale si sono detti ‘ci vediamo dopo sotto casa tua’”. Poi ha parlato anche del video del pestaggio: “Adesso voglio dare un’esclusiva. Nel video trasmesso anche dai tg, si vede una persona che prova a dare due pugni a Iovino, ma non è Fedez, al contrario di quello che dicono tutti”, ha assicurato.