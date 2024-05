In questi giorni stanno facendo il giro del web le immagini di Fedez mano nella mano con la giovane modella francese Garance Authié a Monaco. Il rapper era presente insieme a diversi amici e amiche su uno yacht per assistere alla gara di Formula 1. Secondo le ultime indiscrezioni, la relazione tra Fedez e la modella francese andrebbe avanti già da un bel po’. “Una frequentazione che procede da qualche mese, il primo avvistamento a marzo a Courchevel, poi Parigi, Miami, Coachella e adesso Montecarlo”, si legge sulla pagina Very Inutil People.

A quanto pare, almeno secondo quanto riporta la pagina di gossip, la relazione tra Fedez e Garance Authié andrebbe avanti da qualche tempo. Garance Authié è nata nel 2004 e ha iniziato a posare per servizi fotografici da bambina. Il primo servizio fotografico professionale lo ha fatto quando aveva solo nove anni. Dopo lo scoop è arrivata un’altra notizia su Fedez, l’uscita del brano con Emis Killa “Sexy Shop”, in cui alcune barre sembrano proprio dedicate all’ex moglie.

“Messaggio per Fedez e la nuova fidanzata”. Chiara Ferragni, la reazione sotto gli occhi di tutti





Chiara Ferragni, i post frecciatina contro Fedez

“L’amore non si fa nei sexy shop, sei stata come un jackpot nelle slot e dopo mi hai mandato ko. Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio“, si legge. E ancora: “una storia infinita che poi è finita”, le parole che ovviamente sembrano riferite alla fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni, che in queste ore è apparsa nuovamente sui social con un post che ha lasciato tutti a bocca aperta. Sono giorni che l’imprenditrice lancia frecciatine all’ormai ex marito, ma questa volta ci è andata giù pesantissima.

Come fanno notare alcuni amici intimi come il make-up artist Manuel Mameli o l’influencer Veronica Ferrario, questa volta Chiara Ferragni non si è risparmiata e ha pubblicato una foto con il chiaro intento di prendere in giro Fedez. Nessuno si sarebbe mai aspettato una cosa del genere, ma la Ferragni ha pubblicato una foto di lei accanto a un busto di Napoleone. Cosa significa? tempo fa il cantante Marracash aveva definito l’ex di Chiara Ferragni un “nano con la sindrome di Napoleone”.

Nel pomeriggio di martedì, Chiara Ferragni ha condiviso sul suo account TikTok una foto con una faccia schifata e una scritta: “Scrivete voi la caption”, invitando i follower a trovare un “titolo” a quello scatto. Al commento “Finalmente potrò uscire col tacco 12 senza avere sensi di colpa”. l’imprenditrice ha messo un like, rincarando quindi la dose. Il post è stato pubblicato anche dalla pagina Instagram di Trash Italiano. I commenti, neanche a dirlo, sono stati tantissimi.