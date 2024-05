“Scusate, non ce la faccio”. Io Canto Family, Anna Tantangelo in lacrime. Attimi di forte emozione durante la prima puntata del programma condotto da Michelle Hunziker in cui bimbi e genitori cantano insieme per delle performance pazzesche. Su Canale 5 la padrona di casa ha fatto divertire tutti per qualche ora, ma è sopratutto la vicenda di Chiara Orlando che ha fatto spezzare il cuore a tutti.

La piccola si è fatta accompagnare da suo papà Michele. Poi ha fatto sapere ai giudici: “Ho deciso di venire qui, perché amo cantare, ma anche per passare del tempo in più con mio padre. Noi abbiamo uno splendido rapporto e mi sembrava una bella occasione da condividere“. Poi Michelle Hunziker prende la parola e dice: “Vedo che siete molto emozionati”.





E ancora: “Voi vivete a Guidonia alle porte di Roma e tu fai l’autista di autobus. Però per 40 anni sei stato sul ring. Adesso invece insegni ai ragazzi e hai una palestra no profit dove aiuti i giovani in situazioni difficili. Questo è davvero un bel messaggio“. A questo punto la bimba e il padre cantano “A Te” di Jovanotti ed è durante l’esibizione che la giuria perde completamente un litro di lacrime.

Claudio Amendola e Fausto Leali si commuovono come non mai, lo stesso Michelle Hunziker che non riesce proprio a trattenere le lacrime. Ma è sopratutto Anna Tatangelo che si emoziona a tal punto di fregarsene altamente del trucco. Dopo la loro emozionante performance Michelle Hunziker prende di nuovo la parola e dice ai due: “Siete stati davvero bravissimi. Guardate che avete fatto piangere proprio tutti, sì, hanno pianto tutti, quanta emozione che avete regalato”.

Conclude Michelle: “Claudio Amendola sta ancora piangendo, poi qui c’è Anna Tatangelo, lei dobbiamo farla ritruccare. Siamo tutti in una valle di lacrime qua. Io però sapevo che sarebbe andata a finire così e siamo soltanto all’inizio. Questa è la forza dell’amore e della famiglia, quando davvero tutto diventa secondario. In questo momento siete voi due insieme, che vi emozionate e portate tante emozioni al pubblico“.

