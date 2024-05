Sono passati quasi due mesi da quando il Grande Fratello si è concluso. A distanza di questo tempo Anita Olivieri, uscita dalla casa insieme ad Alessio Falsone, ha voluto mandare un messaggio ai suoi fan. Un messaggio che di certo non farà piacere e che inizia così: “Ciao ragazzi, come state? Ci tenevo veramente tantissimo a fare questo video oggi per ringraziare tutte quelle persone che in queste settimane, in questi giorni, hanno aiutato e supportato mio fratello e il suo progetto”.

“Avete donato tantissimo, siete stati veramente partecipi e avete contribuito veramente tanto. Sia io che mio fratello siamo contentissimi, soprattutto in questa fase dove lui è alla fine del suo viaggio e chiaramente è molto difficile perché è quasi un anno che sta in giro da solo”. Poi i ringraziamenti sono entrati nel dettaglio.





Grande Fratello, Anita lascia i social: “Troppe pressioni”

“Ci tenevo a ringraziare tantissimo le persone singole e non che in queste settimane, in questi giorni, oltre ad aver supportato mio fratello, mi hanno mandato dei pensieri, dei regali, delle lettere, dei messaggi…Insomma, tutte quelle persone che mi supportano, mi vogliono bene e mi seguono. Vi ringrazio perché non è scontato, io leggo tutto”.

“Nonostante vi avessi detto che non avevo bisogno di niente voi avete continuato imperterriti. Però vi ringrazio perché ovviamente fa piacere, vedo che sono cose pensate. So che siete felici anche voi nel farle quindi sono felice, ho capito che fuori ci sono anche brave persone quindi sono contenta”. Poi la confessione che nessuno si aspettava.

“Però, ecco, ragazzi, purtroppo per me non è un momento facile, è un periodo complicato quindi non sarò molto attiva sui social nonostante stia per partire. Ho davvero bisogno di prendermi del tempo per me e godermi i miei momenti. Quindi vi ringrazio, vi mando un bacio enorme e ci sentiamo e vediamo presto. Non è scontato che questa vita piaccia, o che tutti la vogliano. Io volevo realizzarmi, seguire i miei obiettivi, non volevo tante cose di ciò che mi sta capitando”.