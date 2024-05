L’Isola dei Famosi potrebbe ben presto far impazzire definitivamente il pubblico con la nascita di una coppia. Due naufraghi sembrerebbero essere sempre più vicini, quindi l’arrivo dell’amore potrebbe essere dietro l’angolo. Proprio la produzione sta rendendo ancora più possibile tutto questo, in particolare con l’ultima decisione comunicata poche ore fa.

All’Isola dei Famosi ci sono dei concorrenti che paiono avere un interesse reciproco, anche se un’altra naufraga non sarebbe proprio d’accordo con l’eventuale nascita di questa coppia. Si preannunciano non solo cose positive in Honduras, ma anche eventuali tensioni con un naufrago nello specifico che potrebbe essere ufficialmente conteso da due donne.

Leggi anche: “La decisione sulle due naufraghe”. Isola dei Famosi, l’annuncio della produzione: una punizione





Isola dei Famosi, la nascita di una coppia sarebbe sempre più vicina

Grazie allo spirito dell’Isola dei Famosi, la nascita di questa coppia potrebbe essere più prossima dato che i due naufraghi sono stati l’uno al fianco dell’altra. Hanno anche inscenato una scena romantica, quella di Jack e Rose nel film Titanic sulla prua della nave. Ma vediamo insieme di chi stiamo parlando e soprattutto cosa hanno fatto assieme.

Coloro che sembrano piacerci sono Artur Dainese e Karina Sapsai. Quest’ultima ha letto immediatamente il comunicato dell’Isola dei Famosi: “Oggi lo Spirito dell’Isola ha chiesto a me e Artur di arrampicarci al cima della montagna, solo che lui doveva portare dieci kg di sabbia sulle spalle”. E lui: “Sono felice, sì sono contento che mi hanno mandato qui con te. Mi fa tanto piacere a dire la verità”.

Lo Spirito dell'#Isola chiede ad Artur e Karina di compiere un'importante missione… ma la ricompensa conquistata non è per loro! pic.twitter.com/M6s7clbSGt — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 20, 2024

Eppure inizialmente sembrava che Artur potesse legarsi sentimentalmente a Khady Gueye, ma non è scattata la scintilla giusta. E c’è chi ipotizza anche la presenza di un triangolo amoroso, che potrebbe innescare qualche tensione di troppo, visto che la modella potrebbe diventare molto gelosa.