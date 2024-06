“Sono proprio bellissimi insieme”. Mentre Amici è momentaneamente in pausa per l’estate, il pubblico sogna con il gossip sui protagonisti del programma Spunti e materiale non mancano. I ragazzi amano tenere aggiornato i propri fan via social sulla loro vita. Inoltre vengono anche beccati e ripresi in giro dai paparazzi o dallo stesso pubblico nelle più svariate circostanze.

E proprio poco fa ad essere “beccata” è stata una delle protagoniste più amate del talent show di Maria De Filippi. Parliamo di Giulia Stabile. La ballerina ed ex conduttrice di Tu si que vales è stata sorpresa insieme all’attore top del momento. Le immagini li ritraggono insieme a parlare amabilmente nel corso di un evento a Milano: un video di pochi secondo ma è bastati questo per scatenare i fan.

Leggi anche: “Cosa mi ha fatto Giulia Stabile”. Veronica Peparini, la lite con l’ex allieva e l’addio: la verità





“Insieme sono bellissimi”: Giulia Stabile e l’attore del momento

“Giulia Stabile e Manu Rios, che coppia ragazzi”, esclama una fa della ballerina su X. Lui è l’attore spagnolo della serie del momento, Elite. Manu Rios ha 24 anni e quello che forse non tutti sanno è che in comune con Giulia ha la passione per il ballo. Sin da piccolo ha studiato danza classica, danza moderna e street dance. Non solo: anche lui ha partecipato a Tu si Que Vales, ovviamente alla versione spagnola, ma nelle vesti di concorrente.

È scoccata la scintilla tra Giulia e Manu? Presto per dirlo, ma i due appaiono molto felici mentre parlano insieme. E i fan ci sperano: “Binomio di bellezza e bravura, ognuno nel proprio campo“; “che belli”; “ma io li amo“. Sono solo alcuni dei commenti che accompagnano il video dei due insieme.

Manu Ríos and Giula Stabile at the Carrer launch event in Milan today pic.twitter.com/muQLqFoIw9 — Keeping Up With Manu Ríos (@kuwmanurios) June 15, 2024

Giulia conta tantissimi fan. Lei rappresenta un po’ l’emblema del concorrente di Amici. Entrata alcuni anni fa come alunna oggi fa parte dei professionisti che aiutano i ragazzi nel corso dell’anno a preparare le coreografie. Anche se il rapporto con i nuovi allievi è sempre quello di amicizia.

Al momento Giulia sembrerebbe libera al punto di vista sentimentale, dopo la fine della storia storica con Sangiovanni, nata proprio dentro la scuola dei talenti. A livello professionale è stata confermata anche il prossimo anno come ballerina professionista di Amici. Mentre è definitivamente conclusa la sua esperienza a Tu Si Que Vales.