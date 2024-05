Da amiche a nemiche, o almeno così le aveva dipinte il Gossip. Certo è che le strade di Veronica Peparini e di Giulia Stabile si sono divise da tempo. Il loro era un rapporto quasi simbiotico poi, per una questione piuttosto delicata, si era raffreddato. A raccontare cosa successe dopo Amici è proprio Veonica. A SuperGuida Tv Veronica Peparini si è lasciata andare ad alcuni commenti su Amici, partendo dagli allievi.

>> “E no, ferma. Non perché sei tu… ”. Isola dei Famosi, Matilde Brandi finisce nei guai: ora la decisione nelle mani di Vladimir. Cosa sta succedendo

“Marisol e Dustin sono due eccellenze della danza. Sono due bravissimi ballerini che hanno tantissimo talento. Ben venga la vittoria sia dell’uno che dell’altra. Sono veramente preparati […] Amici ha permesso di portare la danza e il canto nelle case degli italiani”. Poi ha fatto un passo indietro con la mente.





Veronica Peparini e la lite con Giulia Stabile: non è successo nulla

E, ricordando il passato, ha detto: “Di talenti ne sono passati davvero tanti. Ho sempre avuto un buon fiuto in questo. Forse è capitato che avrei voluto che qualche ragazzo ce la facesse e invece poi non ce l’ha fatta. In questi anni sono rimasta in contatto con molti ragazzi della scuola di Amici e con alcuni di loro ho instaurato una bella amicizia”.

Quindi le parole su Giulia Stabile: “Non è successo nulla. Giulia è una ragazza molto giovane e quindi non potrei pensare di far succedere qualcosa. È stata mia allieva, seguiva i miei corsi e quelli di Andreas ancora prima di entrare ad Amici e l’ho portata io nel programma. Ben venga il suo successo”. Giulia, tuttavia, non avrebbe gradito alcune parole di Veronica (questo il presunto motivo dell’allontanamento tra loro)

Veronica che spiegava come le masterclass fossero premature per le allieve appena uscite da Amici, Giulia compresa. A proposito di Giulia Stabile, secondo alcuni rumor il prossimo anno non sarà alla guida di Tu si que vales come, invece, è stato nelle ultime tre edizioni. Scrive infatti Novella 2000 come: “Starebbe infatti lavorando a un progetto che la porterebbe a girare l’Italia in vari teatri e questo porta chiedersi chi potrebbe sostituirla”. E la risposta sembra già esserci: Giulia De Lellis, ex UeD che come conduttrice ha già un po’ di esperienza grazie ad alcuni programmi di Real Time.