Di Chiara Ferragni e Fedez difficilmente si smetterà di parlare a breve. Infatti, quasi ogni giorno esce qualcosa di nuovo che scatena il popolo della rete, oltre ai vari giornali. Vi abbiamo parlato, grazie ad una dichiarazione del giornalista Gabriele Parpiglia, della decisione del rapper milanese di unfolloware Achille Lauro da Instagram dopo le voci su un presunto flirt tra lui e l’imprenditrice digitale.

Ora Chiara Ferragni avrebbe deciso di lanciare una sorta di provocazione a Fedez, ma non ha usato delle parole per farlo. A lei è bastato un gesto sui social che tutti hanno colto al volo. Basti guardare il profilo del cantante e poi quello dell’influencer per capire che ci siano dei parallelismi. I sospetti sono aumentati di ora in ora, vediamo per quale ragione.

Chiara Ferragni, provocazione a Fedez? Cosa ha fatto

Tutto è nato nel momento in cui Chiara Ferragni si è mostrata in un modo particolare nelle Instagram stories. E tutti hanno fatto due più due, osservando la story di Fedez. Quest’ultimo ha pubblicato un’immagine dall’interno di un aereo privato, mentre stava per volare in direzione Montecarlo. C’erano diverse persone sul velivolo, ma i fan si sono concentrati su una ragazza.

Nell’immagine diffusa da Fedez si è potuta notare una ragazza dai capelli biondi, che ha raccolto questi ultimi grazie ad una pinza. Difficile capire chi fosse, ma ciò che è certo per gli utenti è che Chiara abbia poi provocato l’ex marito. Si è mostrata infatti successivamente con l’identica acconciatura di quella donna, compresa la pinza.

Ovviamente potrebbe essersi trattato anche puramente di una coincidenza, ma in pochi credono a questa ipotesi. Anche perché la foto di Chiara è stata postata circa un’ora dopo quella di Fedez.