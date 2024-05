“Magnifica!”. Eurovision, Angelina Mango lascia tutti senza parole: la sua esibizione è da brividi. Pubblico in lacrime. All’Eurovision Song Contest di certo non ci si annoia e la seconda semifinale è un turbinio di emozioni e colpi di scena. La grande attesa per l’Italia è finalmente terminata e ieri sera ha fatto il suo debutto sul palco la meravigliosa Angelina.

La ragazza, ex volto di Amici ed ora una delle performer più talentose del paese, ha convinto tutti con la sua “La Noia”, brano con cui ha vinto anche il Festival della Canzone italiana. Angelina Mango sembra aver conquistato tutti: al termine dell’esibizione infatti una standing ovation ha fatto il giro della Malmo Arena. Un boato che ha circondato e abbracciato la figlia del cantante italiano scomparso a Policoro nel 2014.

Anche sui social chiaramente mezzo mondo ha manifestato tutta lo stupore per questa ragazza giovanissima e piena di talento e passione. Sarà lei a vincere questa edizione dell’Eurovision Son Contest 2024? Staremo a vedere. Il brutto gesto però, avviene qualche minuto dopo la performance di Angelina Mango. Sul palco sale Eden Golan, l’artista che rappresenta Israele alla kermesse musicale europea.

Tutto ok, fino a quando la ragazza inizia a cantare e dal pubblico si alza un “buu” senza precedenti. Tra i fischi e le urla di disapprovazione è stato complesso sentire la musica e le parole della canzone. Un gesto, quello del pubblico, che vuole manifestare il dissenso contro l’invasione israeliano nella Striscia di Gaza. Un gesto aspettato, visto che già durante le prove, la Golan si era beccata diversi fischi e urla di disapprovazione.

REMINDER if you hear cheers for israel during the broadcast it’s cause of the ebu is using anti-booing technique trying to cover up boos with fake cheers for tv, but this is how it’s actually like inside the arena ‼️ #Eurovision pic.twitter.com/3Cs9oESnaa