All’Isola dei Famosi è arrivata un’importante notizia su Joe Bastianich. Il pubblico ne era stato tenuto all’oscuro, ma quando è andato in onda il daytime del 9 maggio se ne sono subito accorti. E infatti in rete hanno commentato questo avvenimento fondamentale. Gli altri naufraghi hanno reagito in un modo molto spontaneo a questa novità, che è giunta inaspettatamente.

Quindi, i concorrenti dell’Isola dei Famosi sapevano tutto di questa notizia relativa a Joe Bastianich, mente i telespettatori sono rimasti increduli. E c’è anche stata una protesta nei confronti del programma, che spesso e volentieri non sarebbe molto chiaro. E non fornirebbe in tempo quasi reale tutte le informazioni riguardanti i protagonisti in Honduras.

Leggi anche: “Presa una decisione storica”. Isola dei Famosi, la produzione e Vladimir cambiano tutto





Isola dei Famosi, notizia su Joe Bastianich: “Nessuno lo sapeva”

All’Isola dei Famosi è apparso improvvisamente Joe Bastianich, che è sceso da un’imbarcazione e ha raggiunto gli altri compagni di avventura. A quel punto, come scritto da un’utente sul social network X, si è compreso cosa fosse capitato all’ex giudice di MasterChef Italia. Vediamo insieme cosa avrebbe fatto l’imprenditore nelle ultime ore.

Ecco il messaggio integrale dell’internauta, che ha spiegato tutto sul naufrago: “Felice per il rientro di Joe, fra l’altro manco sapevo che avesse lasciato l’Isola per accertamenti… Io sta cosa della ‘diretta inutile sul 55 proprio non riesco a comprenderla, il daytime uguale… Bah”. Quindi, Bastianich se n’era andato provvisoriamente per alcuni accertamenti medici, ma è ritornato non avendo grossi problemi.

Felice per il rientro di Joe, fra l'altro manco sapevo che avesse lasciato l'isola per accertamenti… Io sta cosa della "diretta" inutile sul 55 proprio non riesco a comprenderla, il daytime uguale… Bah…#isoladeifamosi #isola pic.twitter.com/zscsmcCy3D — 🚬Alessio🚬 (@Ale__Smoke__) May 9, 2024

Joe ha incontrato gli altri compagni di avventura, i quali hanno confessato di aver sentito la sua mancanza. Ma ora si è ricomposto il gruppo al completo e Bastianich si è messo subito a disposizione per aiutarli.