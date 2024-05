Novità improvvisa sull’Isola dei Famosi. La produzione sta facendo di tutto per cercare di migliorare la situazione e questa nuova decisione apre altri scenari. Anche perché sta provocando delle ripercussioni su altri programmi e non sappiamo come reagiranno i telespettatori. Proprio dal 9 maggio in poi ci sarà questa variazione molto consistente.

In attesa di capire chi sarà il prossimo eliminato dell’Isola dei Famosi, ora è stata data questa notizia dalla produzione. O meglio la decisione è arrivata in maniera concreta e visibile, visto che il pubblico si è immediatamente accorto di questa variazione che potrebbe risultate fondamentale per il prosieguo del reality show di Vladimir Luxuria.

Leggi anche: “Allora me ne vado”. Isola dei Famosi, la naufraga minaccia l’uscita dal programma





Isola dei Famosi, la produzione ha preso un’importante decisione

Quindi, i vertici dell’Isola dei Famosi, sicuramente in comune accordo con Vladimir Luxuria, hanno optato per questa novità. La produzione ha preso una decisione significativa, che non coinvolge stavolta le puntate in diretta del reality show. Ma altri aspetti che ruotano attorno alla trasmissione, nella speranza che possa accattivare quanta più gente possibile.

Il daytime è praticamente aumentato, infatti per fornire maggiore visibilità all’Isola, come riportato dal sito DavideMaggio.it, c’è anche l’appuntamento alle 16.40 su Canale 5. Così facendo le strisce sul reality sono diventate quattro: la prima va in onda in mattinata, la seconda all’ora di pranzo, la terza appunto di pomeriggio e infine la quarta in serata.

La Promessa va in onda quindi 5 minuti dopo la programmazione originaria, mentre Pomeriggio Cinque è rinviato alle 17.05. Vedremo come risponderà il pubblico a questi cambiamenti.