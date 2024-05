Amici 23, domenica è in programma la semifinale del programma. Mentre arrivano i primi spoiler sul nome dell’eliminato ecco che il pubblico si scatena: “Comunque mio modestissimo parere: si sta creando davvero un hype assurdo nei confronti di Sarah. Aver fatto il miglior percorso non significa essere la miglior cantante. Per quanto sia migliorata non è la migliore lì dentro. Ma se mai dovesse arrivare in finale e ci sarà il televoto da casa non escluderei una sua vittoria, proprio a causa di tutto questo hype”, scrive un fan.

E ancora: “Ci sono artisti più completi come Holden, (ma voi non siete pronti a questo discorso), perché avete solo rabbia repressa nei suoi confronti da non riuscire ad aprire un attimo gli occhi. E siccome si sa già che non vincerà mai Holden, anche perché sicuro verrà fatto fuori alla prossima, a questo punto spero vinca il programma uno da Marisol e Dustin”.





Amici 23, il 24 maggio usciranno gli ep dei cantanti della scuola

Per i cantanti arriva una grande novità, uno di quelle da dire a tutti. Stanno infatti per uscire i primi EP degli allievi di Amici 23. I primi tre progetti a vedere la luce saranno quelli di Petit, Sarah e Mida, intitolati rispettivamente “Petit”, “Sarah” e “Hai il sole dentro” e verranno rilasciati venerdì 17 maggio. L’EP di Holden invece, intitolato “Joseph”, uscirà esattamente una settimana dopo, venerdì 24 maggio.

I commenti sui cantanti non sono tutti positivi, anzi: “Ballerini boicottati per salvare la santa Trinità Petit Prince, Mida e Holden. Holden inascoltabile in Inglese dove è praticamente incomprensibile, non ha presenza sul palco, se lo guardate attentamente ondeggia a destra e sinistra, praticamente un pendolo umano”.

“Hanno fatto passare l’autotune per talento ma siamo seri?! Hanno fatto uscire Lucia che era la miglior ballerina di amici, uscita Sofia che nelle gare di improvvisazione surclassava Marisol (con tutto rispetto dato l’alto livello).