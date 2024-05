Amici 23, domenica 12 maggio in onda la semifinale. Per sapere chi sarà l’eliminato non servirà aspettare troppo, in queste ore infatti si stanno concludendo le registrazioni della puntata e grazie ad alcune talpe è già possibile conoscere spoiler gustosissimi. Intanto le polemiche non mancano con una parte del pubblico che non gradisce quanto successo finora. “Quindi ricapitolando, avete eliminato Martina, che dal punto di vista vocale era la migliore”.

gara: Petit che canta sempre le stesse cose da settembre con un mix di napoletano e francese (la brutta copia di RH e Geolier); Mida che è praticamente la copia di Irama ad inizio carriera. Holden nemmeno lo commento, un raccomandato che si sente già arrivato. Sara non è male ed è bravissima la sua insegnante a darle sempre le canzoni giuste. Ergo, peggior edizione di sempre di Amici”.





Amici 23, Mida possibile eliminato della semifinale

Proprio un cantante potrebbe essere l’eliminato. Si tratterebbe di Mida, fuori dopo essere finito al ballottaggio con Holden. Il suo percorso dentro la scuola è stato molto chiacchierato. Mida che oltre che per la sua musica ha fatto parlare di sé per le liti con Anna Pettinelli, per l’utilizzo dell’autotune, per la storia d’amore poi naufragata con Gaia.

Gaia per la quale si apre uno spiraglio in tv. A quanto si apprende ci sarebbe una trattativa per ricoprire, il prossimo anno, il ruolo di ballerina professionista. In attesa di quello che succederà nelle prossime ore, un verdetto è già stato dato. La categoria ballo andrà di fatto alla squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Sono infatti gli unici ad avere ancora ballerini nel team: Dustin e Marisol più i due cantanti Holden e Petit. Nella squadra di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo ci sono due cantanti: Mida e Sarah. Per sapere chi vincerà manca sempre meno, appena 10 giorni.