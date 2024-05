Fuori da Amici 23, Gaia ha ritrovato il sorriso. E per lei, all’orizzonte, si profila qualcosa di veramente importante. Nella scuola ha lasciato il segno. E il segno, di rimando, hanno lasciato gli allievi in lei. “Io sono per l’unione e lo sarò per sempre. Avere un supporto emotivo nella casetta è stato fondamentale, mi ha aiutato in una maniera incredibile. Mi volevano bene tutti, sarei ipocrita a dire il contrario, ma perché mi piace ascoltare e aiutare gli altri, mi piace vedere le persone stare bene”.

E ancora ha raccontato: “Ho avuto tanti amici come Nicholas, Martina, Lil Jolie, Petit, Marisol…Lo stesso Mida è stato importante nel mio percorso. È la mia prima storia d’amore, lui mi ha aiutato inconsapevolmente in tante cose sia sul piano personale che professionale”.





Amici 23, Gaia potrebbe tornare come ballerina professionista

“Mi ha aiutato a sentirmi più bella e sicura. Sicuramente ci rivedremo fuori perché siamo importanti l’uno per l’altra, ma sarà così anche con tutti gli altri”. Gaia che aveva fatto discutere molto per il modo in cui era rimasta in gara. Dopo l’infortunio al ginocchio, infatti, Raimondo Todaro aveva trovato un escamotage: chiamare una ballerina in gara al su posto.

Ballerina che poi è stata eliminata e, di conseguenza, anche Gaia. Gaia nel futuro del quale potrebbe esserci ancora Amici 23. Pare infatti che la produzione stia pensando a lei per il ruolo di ballerina professionista. “E lei – racconta Gossipetv.com -. Tornerebbe sicuramente ad Amici come ballerina professionista, in quanto considera quel posto come la casa sua e quella degli altri allievi”.

Per quanto riguarda il nome del vincitore Gaia ha le idee chiare: “Secondo me vincerà Petit perché ha fatto un percorso sincero e lineare. È una persona davvero bella, ama la musica e lo si capisce anche dal suo modo di cantare. Direi quindi Petit, ma sono tutti bravi e forti”.