A Uomini e Donne nuova scossa di terremoto per trono di Ida Paltano. È successo tutto poco fa: un fatto che ha del clamoroso. Coinvolto stavolta Pierpaolo Siano, il corteggiatore che aveva dato meno grattacapi alla parrucchiera bresciana. Non si sa al momento se lei sia venuta già a conoscenza di quanto accaduto. Da parte di Ida per il momento nessuna reazione. Platano continua il suo “silenzio stampa” sui social, limitandosi a pubblicare solo a qualche video per sponsorizzare prodotti di bellezza.

Nuova tegola su Ida Platano. Tutto nasce dal web e da una scoperta fatta proprio dai telespettatori, sempre attenti a monitorare le mosse dei protagonisti del dating show di Maria De Filippi. La notizia si è diffusa velocemente, suscitando clamore. Sicuramente se ne parlerà in una delle prossime puntate di Uomini e Donne.

Uomini e donne, scoperta su Pierpaolo Siano. Nuova tegola su Ida Platano

Come è emerso dalle anticipazioni, il trono di Ida dopo tanti mesi sembra arrivato a un punto morto. La situazione è precipitata dopo l’ultima segnalazione su Mario Cusitore. Stavolta il tatuatissimo e muscolosissimo speaker radiofonico l’ha fatta troppo grossa. Pure per Ida che in questi mesi gliele aveva perdonare quasi tutte. La decisione di eliminarlo è stata inevitabile. Subito dopo gli spoiler hanno annunciato anche l’uscita di Pierpaolo che si sarebbe autoeliminato. Il motivo? Non voleva essere una seconda scelta.

Ebbene, lo scoop uscito ora riguarda proprio Pierpaolo, come riporta il sito tutto.tv: “Il ragazzo, infatti, è stato taggato in queste ore da una ragazza su Instagram. Subito dopo, poi, suddetta donna, ha pubblicato un contenuto alquanto criptico”. Di cosa si tratta? “La giovane ha condiviso sul suo account una nuova foto in cui è inquadrata una rosa rossa, probabilmente ricevuta da uno spasimante”. Ovviamente agli utenti del web è bastato fare uno più uno per capire chi fosse il misterioso cavaliere che ha regalato il fiore a questa ragazza.

Pierpaolo Siano smascherato? Vedremo. Sicuramente per Ida Platano sarebbe una bruttissima tegola. L’ennesima, che però potrebbe innescare tutta un’altra serie di reazioni imprevedibili, anche rispetto a chi affermava che ormai il trono fosse morto e finito. E vedremo quale sarà il commento di Gianni Sperti. L’opinionista non è stato mai convinto della sincerità dei sentimenti che Pierpaolo manifestava nei confronti di Ida. Preparate i popcorn, ne vedremo delle belle.