“Li abbiamo visti”. Uomini e Donne, Ida e Mario ci ricascano: segnalazione e subito caos

Il trono di Ida Platano sarà pure uno dei più lunghi della storia di Uomini e Donne, ma una cosa è certa: i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Proprio nelle ore scorse il blogger ed esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha ricevuto una segnalazione su Mario e Ida. Ida che, nei giorni scorsi, era andata a rincorre Pierpaolo ad Avellino. Ida che, ancora, aveva eliminato Mario e che tutti pensavano fosse ad un passo dall’addio al programma per mancanza di cavalieri. In questo senso era apparso un messaggio in parte criptico.

Sul suo profilo Instagram la dama scriveva: “Ciao belli miei, come state? Io sto un po’ così e così. Non vi ho mai considerato solo persone che mi seguono, ma esseri umani che si sono affezionati a me e per questo vi dico grazie”. Parole che sembravsano avere il sapore dell’addio (specie dopo gli ultimi fatti), ma che oggi vengono, forse, clamorosamente ribaltate da un gesto congiunto da parte di Ida e Mario.





Uomini e Donne, Mario e Ida mettono like allo stesso post

Racconta Blasting news come “Alcuni fan hanno notato che Ida ha messo like a un video che ha colpito anche Mario (che a sua volta ha messo like): i due hanno apprezzato lo stesso filmato, ma il dettaglio interessante è il suo contenuto”. Nello specifico, infatti, la voce che introduce il video dice: “Potrei avere tutte le donne del mondo però sto bene con lei. Non ho bisogno di altro perché ho scoperto l’amore vero proprio con lei”.

E ancora: “Lei sa capirmi anche negli sbagli, questa è una cosa fondamentale. Mi dice anche quello che non c’è, è giusto”. La reazione del pubblico è stata immediata: “I loro like li abbiamo visti, anche se li cancellano è un prova che stanno tramando qualcosa”. e ancora: “Questi ci stanno prendendo in giro, litigano in studio e poi sicuro si sentono fuori: credo che la redazione di Uomini e Donne debba andare in fondo alla questione e capire cosa succede”.

Intanto un’altra coppia di Uomini e Donne sta vivendo un momento molto complicato. Si tratta della coppia formata Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio. Le voci su una possibile rottura avevano scatenato i fan sui social. Da poco Alessio è intervenuto per chiarire: “Come in tutte le coppie esistono periodi di alti e di bassi e da qualche settimana a questa parte stiamo vivendo un periodo di bassi e quindi ci siamo un po’ allontanati perché a volte il non sentirsi, la distanza, il non vedersi, ti fa capire meglio come vanno le cose, Non c’è mai stata un’ufficialità sul fatto che noi ci siamo lasciati perché di fatto non ci siamo lasciati. Posso dire che ci siamo presi un periodo di riflessione”.