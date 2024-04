Amici 23, una puntata di emozioni e polemiche. Nel sesto appuntamento del Serale è stata eliminata Sofia e la cosa non è piaciuta a molti che ritengono che Holden sia ‘raccomandato’. In ogni caso la ballerina ha ricevuto una borsa di studio dalla Joffrey Ballet School. Polemiche anche per una scena con Holden protagonista che è stata tagliata.

Quella dell’abbraccio del cantante ad una bambina speciale nel pubblico non è stata l’unica scena tagliata. Ovviamente le puntate sono registrate e la produzione può scegliere cosa mandare in onda. Solo che il pubblico presente in studio poi va sui social e spiffera tutto quello che è successo. Ecco che un episodio ha riguardato Cristiano Malgioglio durante il guanto di sfida tra Mida e Petit.

Leggi anche: “Tutti dovete sapere”. Amici 23, Sofia si sfoga dopo l’eliminazione: degli allievi si è fatta un’idea precisa





La frase di Malgioglio cancellata dalla puntata

Lorella Cuccarini ha fatto sfidare Mida e Petit sul brano “90 minuti” di Salmo. Entrambi i cantanti hanno potuto inserire nel pezzo delle barre scritte da loro stessi. Alla fine è stato Mida ad avere la meglio, tuttavia, come riportato dalle anticipazioni di Super Guida Tv, Malgioglio ha commentato la prestazione di Petit. Parole non belle, che però non sono state trasmesse in puntata.

Guardando quello che è stato mandato in onda Malgioglio fa i complimenti a Mida. In realtà lo stesso cantante è stato elogiato da tutti i giudici. Malgioglio, invece, si è concentrato anche sulla performance di Petit. Il cantante ha sbagliato una parte del testo ed era molto triste per questo alla fine della prova. Malgioglio glielo ha fatto notare affermando che stavolta “delle barre ci ha capito poco o nulla“.

In passato Malgioglio si è complimentato più volte con Petit. Stavolta, invece, l’esibizione non è stata all’altezza ed è arrivato un giudizio sferzante. Tuttavia non si capisce perché il commento non sia stato mandato in onda. Un errore e una valutazione negativa possono capitare a chiunque. Allora? Perché tagliare il commento? Bah, misteri di Amici…

“Questo non lo avete fatto vedere”. Amici 23, Holden: scena tagliata e bufera