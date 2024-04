Amici 23, il mistero della scena tagliata. Anche sabato 27 aprile è andata in onda una puntata ricca di colpi di scena, risate e grandi emozioni. Tra i protagonisti Alessandra Celentano e Rudy Zerbi che hanno regalato una performance da scompisciarsi nel guanto di sfida. La prima si è travestita da Samantha, il secondo da Frankenstein e Dracula e poi ha baciato tutti facendo scappre Giuseppe Giofrè tra il pubblico.

Naturalmente ci sono state anche le esibizioni dei ragazzi e alla fine Sofia è stata eliminata. Tuttavia alla ballerina è arrivata una offerta super: una borsa di studio della Joffrey Ballet School che le consentirà di volare negli Usa e ballare con artisti di fama internazionale. Poi grande protagonista è stato Holden. Il cantante ha vissuto momenti difficili durante il suo cammino nel talent, ma ancora una volta ha mostrato il suo grande cuore.

Holden saluta una bambina speciale nel pubblico, ma la scena viene tagliata

Per prima cosa va detto che Holden ha rischiato l’eliminazione, essendo stato il primo eliminato provvisorio e finendo a giocarsi la permanenza con Sofia e Martina. Il cantante si è salvata e le due sono andate in ballottaggio con l’epilogo che conoscete. Ad un certo punto, prima di rientrare in casetta, Holden ha fatto una richiesta a Maria che ha dato l’ok. Quello che è seguito, tuttavia, non è stato mandato in onda.

Ad un certo punto Holden ha chiesto alla conduttrice di poter salutare una bambina speciale che si trovava tra il pubblico. Maria ha detto sì e il cantante è andato ad abbracciare la piccola. Tuttavia, non si sa bene perché, il momento non è stato trasmesso, la scena è stata tagliata. Forse il motivo risiede nell’età della bambina, minorenne, che non avrebbe potuto essere ripresa dopo la mezzanotte.

A rivelarlo è stato Super Guida Tv e Amici News nelle anticipazioni della puntata e il fatto è stato poi anche riportato da chi era presente in studio. Se ne è parlato sui social, ma il pubblico a casa non ha potuto vederlo. I fan speravano di poter assistere al gesto di Holden, ma così non è stato. Magari ci sarà occasione in futuro?

