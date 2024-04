“Sei tu l’eliminata”. Dramma Amici 23, l’allieva in lacrime dopo l’annuncio di Maria De Filippi

Amici 23, la sesta puntata del serale finisce in lacrime: l’allieva abbandona per sempre la scuola. A comunicarlo è stata Maria De Filippi. Neppure a dirlo il pubblico di Amici ha iniziato a commentare immediatamente quanto successo, unendo agli applausi le critiche per un’eliminazione che sarebbe dovuta arrivare molto più avanti. “Per una volta mi espongo. E basta con questo Holden, non sa proprio di niente. Sofia era una freschezza”.

>> “Ecco chi va in finale”. Amici 23, fuori i nomi degli allievi: il pubblico resterà a bocca aperta

“A parte mio questo anno sembra tutto pilotato, per me meritava di rimanere, chi non ha motivo di rimanere, perché trovo monotono e senza espressione è Holden”. E ancora: “Con la speranza che qualcuno degli autori/redazione legga i nostri commenti: ormai abbiamo capito noi spettatori, che non siamo stupidi, che non va avanti il talento ma il raccomandato di turno”.





Amici 23, Sofia è l’eliminata della sesta puntata del serale

L’allieva, da parte sua, ha mostrato molta compostezza. Pima di conoscere l’esito della votazione della giuria ha rivelato di quando ha iniziato a ballare. “La voglia di ballare? È nata insieme a me. – rivela la ballerina alla conduttrice – Mamma ha fatto danza quando era giovane e ancora la fa, ma più per divertimento. La prima lezione l’ho fatta a 5 anni e mezzo, ma già a 2 anni organizzavo gli spettacoli a casa, ballavo…”.

Dopo avere appreso il verdetto – comunicato come sempre da Maria De Filippi – è scoppiata a piangere: “Questa ormai è la mia vita, quello che ho fatto quest’anno è incredibile. Non mi va di uscire triste, voglio uscire felice di quello che ho fatto e di ciò che farò fuori”.

A dovere uscire, dopo il ballottaggio con Martina, è stata la ballerina Sofia Cagnetti. Talento precoce, ha compiuto i 18 anni proprio all’interno di Amici, essendo nata il 6 gennaio 2006. Quella del talent show di Canale 5 è la sua prima esperienza televisiva, ma il suo talento nel mondo della danza è noto ormai da tempo visto che Sofia ha frequentato prima l’Urban Studios di Ancona e poi la Compagnia Beyond.