Amici 23 regala grandi emozioni, sogni, ma anche grandi amarezze. Ormai gli allievi sono giunti alla fase finale del Serale e possono accarezzare il trionfo con lo sguardo. Ma immancabilmente anche nella sesta puntata di sabato 27 aprile c’è stata un’eliminazione. Per i giudici è sempre più difficile scegliere chi mandare a casa e infatti in un paio di occasioni il giudizio è stato addirittura rinviato alla puntata successiva.

Stavolta ci sono state tre manche e nella prima a rischiare l’eliminazione sono stati Holden, Sofia e Martina. Il cantante si è subito salvato e al ballottaggio sono andate le altre due. Ovviamente non sono mancati i momenti più leggeri come il guanto di sfida tra professori con Alessandra Celentano travestita da Samantha e Rudy Zerbi da Frankenstein e Dracula… Ma andiamo a scoprire chi è stata eliminata.

Sofia eliminata, ma Maria De Filippi le fa una proposta super

Poco prima di conoscere il verdetto Sofia Cagnetti è scoppiata in lacrime dichiarando di essere sicura che sarebbe stata eliminata. Effettivamente tra lei e Martina è stata proprio la ballerina a dover dire addio al programma. Dunque si è unita agli allievi già eliminati e cioè il cantante Ayle, i ballerini Kumo, Nicholas, Giovanni e Lucia, la cantante Lil Jolie e la ballerina Gaia sostituita per l’infortunio da Aurora Ranvestel.

Subito dopo aver saputo, in casetta, di dover abbandonare Amici Sofia non ha retto ed è crollata: “Questa ormai è la mia vita, quello che ho fatto quest’anno è incredibile. Non mi va di uscire triste, voglio uscire felice di quello che ho fatto e di ciò che farò fuori”. Ebbene è stata proprio Maria De Filippi a comunicare alla ragazza qualcosa che l’ha resa davvero felice nonostante l’eliminazione.

La conduttrice ha infatti invitato Sofia a sedersi sulle gradinate per poi mandare un video in cui si scopre che ha ricevuto una incredibile offerta dalla Joffrey Ballet School. Si tratta di una borsa di studio che consentirà alla ballerina di volare negli Stati Uniti e poter ballare con artisti di fama internazionale. Davvero una bella consolazione, non trovate?

