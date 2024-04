Novità improvvisa su Amici 23, infatti una decisione è stata presa da Mediaset e scombina i piani di Maria De Filippi. Ma non si poteva fare altrimenti perché c’è qualcosa di molto importante in contrasto. Il pubblico non sarà felicissimo perché avrebbe voluto apprezzare ciò che proporranno i concorrenti, in lizza per la vittoria finale. Ma dovranno adattarsi per forza.

Infatti, i telespettatori di Amici 23 si troveranno di fronte una situazione inaspettata a causa della decisione assunta da Mediaset. E la colpa è anche da addossare alla concorrenza, visto che ci sarà una trasmissione molto attesa che inevitabilmente avrebbe danneggiato gli ascolti del talent show di Canale 5. Vediamo cosa sta per succedere.

Amici 23, la decisione di Mediaset sulla semifinale

La sorpresa su Amici 23, con la decisione di Mediaset ormai presa, riguarda la semifinale del programma di Maria De Filippi. Infatti, c’è stata una modifica sulla programmazione e non andrà più in onda il prossimo 11 maggio. C’è una spiegazione molto precisa, infatti su Rai1 è previsto un appuntamento attesissimo con uno dei programmi più amati dagli italiani.

L’11 maggio è in programmazione la finale dell’Eurovision Song Contest, con l’Italia rappresentata proprio da un’ex allieva di Amici, la vincitrice di Sanremo 2024 Angelina Mango. Quindi, per evitare contrapposizioni con questa trasmissione, la semifinale di Amici sarà in onda domenica 12 maggio in via speciale. Per la finale invece non ci saranno cambiamenti.

La finale è confermata per sabato 18 maggio e, salvo cambiamenti, dovrebbe essere trasmessa in diretta dato che ad essere decisivo risulterebbe il televoto del pubblico.