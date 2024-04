Colpo di scena ad Amici 23. A riportarlo l’influencer napoletana Deianira Marzano sul suo account social, poco dopo la registrazione del serale che andrà in onda sabato 27 aprile. Ma vediamo cosa è successo. Tra le storie che l’influencer ha postato su Instagram, infatti, c’è anche quella in cui accenna a un colpo di scena in arrivo nel talent-show di Maria De Filippi.

Da qualche anno a questa parte Maria De Filippi ha deciso di comunicare gli esiti degli spareggi del serale in casetta, in modo che circolino meno anticipazioni possibili prima della messa in onda su Canale 5. Le registrazioni della puntata sono fatte di giovedì, mentre il serale va in onda di sabato, e molto spesso già prima si sapevano notizie sulle varie eliminazioni

Amici 23, Deianira Marzano annuncia un colpo di scena

Venerdì 26 aprile, però, tra le storie Instagram di Deianira Marzano è apparso questo messaggio: “In arrivo domani (sabato 27, ndr) ad Amici un altro colpo di scena, una sorpresa di cui non posso dirvi nulla”. L’influencer, dunque, sostiene che nel corso del prossimo appuntamento accadrà qualcosa che lascerà il pubblico senza parole. Alcuni hanno ipotizzato che potrebbe accadere qualcosa simile a quando Michele Bravi ha chiesto di rimandare di una settimana l’eliminazione tra Sarah e Lil Jolie perché non sapeva per chi votare.

Il retroscena rivelato da Deianira Marzano potrebbe riguardare le due allieve che sono a rischio, ovvero Martina e Sofia, a quanto pare finite al ballottaggio della sesta puntata. Alcuni telespettatori hanno fatto delle ipotesi: “Martina è rimasta anche troppo, spiace dirlo. Di cantanti ce ne sono troppi e Sofia merita la finale. Se la giuria l’ha salvata pur di non lasciare vuota una squadra (possibile), non ha comunque senso che vada avanti. Come potrà vincere 3 sfide a manche da sola?”.

“Deianira c’aveva preso l’altra volta. Secondo me Pettinelli e Todaro restano senza nessuno e potranno prendere qualcuno nella squadra”, si lette tra i commenti su X. E ancora: “La sorpresa è che anche a loro potrebbero chiedere un’altra esibizione”. “La sorpresa è che se esce Sofia restano due ballerini e ci sarà la finale di danza prima del previsto”. “Il plot twist semplicemente che i Todarelli restano senza nessuno e se ne vanno”.