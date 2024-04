La sesta puntata del serale di Amici 23 si è chiusa con l’eliminazione di Sofia Cagnetti, la ballerina 18enne che secondo molto sarebbe dovuta finire in finale. Prima in casetta e poi nella notte, sono arrivate le sue parole. La puntata di ieri è stata caratterizzata da molti colpi di scena e momenti esilaranti, come quello dell’esibizione del falso Geolier, il rapper arrivato al secondo posto a Sanremo 2024 dietro ad Angelina Mango. Per qualche minuto qualcuno ha pensato di trattasse davvero di lui: salvo poi vedere il vero Geolier in collegamento.

>>“Questo è solo l’inizio!”. Amici 23, Sofia eliminata e felice: l’offerta di Maria De Filippi che cambia la vita

Tornando alla gara, una fetta del pubblico non ha gradito la decisione di eliminare Sofia. “Spiegatemi come si fa a salvare quel lamento robotico di Holden contro una voce pazzesca come Martina. Perché qualsiasi persona competente e con delle orecchie ben funzionanti salverebbe Martina. È una gara di canto ma non viene premiato il miglior talento nel canto”, scrive durissimo un fan.





Amici 23, le prime parole di Sofia dopo l’eliminazione dal talent

“Allora fate una gara di autotune e fate meglio. Martina a rischio eliminazione con Holden, Mida e Petit dentro è veramente un insulto al bel canto. Quanto ca**o ha ragione Jurman”. E ancora: “Eliminare Sofia per tenere Holden con quell’espressione da due novembre, che uccide la canzoni, solo perché ha un legame con una delle più famose cantante al mondo è davvero scandaloso”.

Anche Sofia ha detto la sua: “Sono felicissima del fatto che ho potuto vivermela tutta a pieno. Non voglio uscire triste ma felice. Sono fiera di tutto quello che ho fatto e non è scontato. Pensavo fosse molto più facile a vederlo da casa, ma è tosta. Anch’io pensavo di essere più pronta”, ha detto ai microfoni di Witty.

E ancora: “Devi lasciare che questo posto ti guidi al meglio e sfruttare tutto al massimo. Mi sento cresciuta sotto tutti i punti di vista e da come mi esprimo, le idee che ho, mi vedo migliorato e per me è essenziale. Ho conosciuto tante persone bellissime e ho fatto il massimo”.