Non uno ma ben due colpi di scena e nel giro di un paio d’ore all’Isola dei Famosi 2024. La prima sorpresa è arrivata nel daytime di mercoledì 17 aprile, con la notizia data direttamente dall’Honduras dell’improvviso ritiro di un naufrago. Il secondo, perché la settimana scorsa aveva già abbandonato il gioco Francesca Bergesio per motivi di salute. Ora un altro addio e, poco dopo, la scoperta di un’espulsione. Altro che ritiro.

Ma andiamo con ordine. Nel consueto appuntamento con la striscia dell’Isola dei Famosi, che va in onda subito dopo il Tg5 e il meteo, Elenoire Casalegno aveva dato questa notizia al pubblico: “L’esperienza a L’Isola dei Famosi di Francesco Benigno è conclusa e il televoto è stato chiuso – le parole dell’inviata direttamente dalle spiagge dell’Honduras – Se ne aprirà un altro con i naufraghi rimasti in nomination e chiuso giovedì alle 15″.

Choc all’Isola dei Famosi: “Espulso”

Nessun accenno, però, al motivo che ha portato a questa decisione. Una scritta apparsa in sovrimpressione spiegava però che giovedì sera, nel corso della nuova puntata de L’Isola dei Famosi, verranno tutti gli aggiornamenti del caso: “Maggiori approfondimenti sulla vicenda di Francesco Benigno verranno forniti nella puntata di domani sera su Canale 5″.

Ora, invece, è arrivata la nota ufficiale di Mediaset da cui si capisce che Francesco Benigno è stato escluso dall’Isola dei Famosi. La squalifica, secondo il comunicato diffuso pochi minuti fa dalla produzione, è avvenuta “a seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento”.

“A seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento, Francesco Benigno è stato escluso da L’Isola dei Famosi. Il televoto di questa settimana è quindi annullato. Verrà riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso SMS verranno rimborsati”, il testo.