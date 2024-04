Tra gli ultimi infortuni all’Isola dei Famosi 2024 quello di Marina Suma. Il reality ambientato in Honduras è appena iniziato ma tra abbandoni momentanei causa Covid e il primo ritiro arrivato dopo 2 giorni (quello di Francesca Bergesio, ndr), anche gli incidenti e i malori sono praticamente all’ordine del giorno. Ed è successo anche all’attrice, che durante una prova immunità svolta in coppia con Pietro Fanelli si è fatta male e ha dovuto raggiungere i medici per dei controlli.

La sfida si è dovuta svolgere due volte e proprio dopo il secondo tentativo Marina Suma si è infortunata. La diretta de L’Isola dei Famosi in quel momento ha quindi subito un piccolo cambio di programma e l’inviata del programma Elenoire Casalegno ha costantemente informato lo studio con degli aggiornamenti.

Isola dei Famosi, come sta Marina Suma dopo l’infortunio

Sono passati un paio di giorni dalla puntata, come sta Marina Suma? A rivelarlo è l’opinionista del reality show di Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli, che a SDL.TV ha rilasciato una lunga intervista dove ha espresso le sue prime impressioni a una settimana dall’avvio de L’Isola dei Famosi. E, appunto, parlato anche dell’incidente di lunedì.

“Marina? Dalle notizie che ci hanno dato ieri sera so che stava meglio. Sicuramente si era molto spaventata. Per fortuna non sembra esserci niente di compromesso dal punto di vista fisico”, ha spiegato la collega di Dario Maltese, Dunque a quanto pare la naufraga potrà presto tornare dai suoi compagni.

Peró al tempo stesso quando ha sbagliato la prova e tutti gli hanno fatto notare la “figuraccia”, non ha minimamante pensato a ció che poteva accaderle ripartendo a quella velocità#isola pic.twitter.com/Yft4wbAhNX — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) April 16, 2024

Nessuna novità invece su Aras ed Edoardo. Entrambi i concorrenti, così come successo a Greta tornata poi in gioco proprio durante l’ultima puntata, si trovano al momento in hotel perché bloccati dal Covid. Riusciranno a essere presenti nella diretta di giovedì?