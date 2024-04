Sonia Bruganelli è l’opinionista della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Insieme al volto del Tg5 Dario Maltese, l’ex commentatrice delle edizoni numero sei e sette del Grande Fratello Vip , ma anche de La Fattoria nel 2009, commenta cosa succede in Honduras e lo fa, come sempre, senza peli sulla lingua. “Ciò che mi piace di più è vedere le persone che cercano di mascherare sé stesse per piacere. Adoro andare a scovare tutte le finzioni e le maschere che, per necessità o anche solo per carattere, i concorrenti si mettono”, aveva detto in un’intervista a Tv sorrisi e canzoni,

Cinquant’anni lo scorso 20 febbraio, imprenditrice, regina del dietro le quinte degli show televisivi Mediaset, Sonia Bruganelli è oggi una delle opinioniste più apprezzate e, allo stesso tempo, temute: “Sarà diverso rispetto al GF perché la psicologia dei concorrenti è differente – aveva detto ancora – qui si sviluppano difficoltà con il passare del tempo, per la fame e per l’esigenza d fare gruppo. Al Grande fratello è più facile muoversi da soli, a L’isola è impossibile”.

“L’ho già comunicato agli autori”. Pietro il poeta Isola dei Famosi, subito una decisione drastica





Isola dei Famosi 2024, Sonia Bruganelli parla di Pietro Fanelli

In queste ore Sonia Bruganelli ha parlato a Casa Sdl del naufrago Pietro Fanelli e ha cercato di farne un ritratto dettagliato: “Pietro Fanelli è il favorito di mia figlia. Ma di tutte le ragazzine, le adolescenti sono innamorate di lui. Credo che abbia una forma di ansia nei confronti di tutto ciò che lui considera giudicante. All’inizio pensavamo facesse il personaggio. In realtà no”, ha esordito.

“È un ragazzo che secondo me ha necessità di apparire, di esserci, ma ha paura in qualche modo di abbassare il livello che presume di dover e di voler rappresentare. Per cui almeno io personalmente ancora non riesco a capire come fargli arrivare il mio supporto. Perché comunque lui è restio, si chiude a riccio nei confronti di chi è in studio, di chi lui presume far parte del sistema, al quale però lui in qualche modo ha scelto di appartenere, partecipando a un reality”.

Sonia Bruganelli ha ammesso che tutti all’Isola dei Famosi sono rimasti spiazzati da Pietro Fanelli, che col passare del tempo farà capire qual è il suo messaggio. Secondo l’opinionista è un ragazzo con una forte autostima e un ego molto forte: “Gli piace apparire, ha questo aspetto che lo porta a poter essere ammirato. È una crasi di tutte le caratteristiche che hanno secondo me i nostri adolescenti”.

Poi ha provato a capire i suoi continui attacchi: “Sembra che nel momento in cui lui si sente di essere messo in discussione o in difficoltà, attacca. A me fa tenerezza ma spero pure per lui che prenda le misure di quello che è giusto dica o faccia, almeno nel momento in cui è collegato. Sennò sinceramente non lo obbliga nessuno a star lì“.