All’Isola dei Famosi è soprattutto uno dei naufraghi non vip che sta facendo parlare di sé. In Honduras e ovviamente qui in Italia: Pietro Fanelli, detto “il poeta”: La sua avventura al reality show di Canale 5 è iniziata con una serie di discussioni con i suoi compagni d’avventura. Soprattutto la modella Khady Gueye. Si è subito isolato dal resto del gruppo e mentre tutti cercavano di rendersi utili per accendere il fuoco, elemento indispensabile sull’Isola, lui era in disparte a costruire un tempio.

Ha creato una croce fatta con il legno e alla fine si è detto felice per aver realizzato qualcosa di meraviglioso e di molto importante per lui. Non per gli altri però ed è stato a quel punto che Khady lo ha attaccato pesantemente accusandolo di aver realizzato una tomba. “Pietro pensiamo ad accendere il fuoco. Vuoi mangiare? E come vuoi mangiare se non appicciamo il fuoco? Si mangia se lavori, se no non si mangia”, le parole di un Peppe Di Napoli arrabbiatissimo.

Pietro Fanelli, decisione drastica all’Isola dei Famosi

“Io con le persone che non amo non riesco a stare sempre insieme“, ha ammesso Pietro che più tardi si è sentito dare dell’arrogante e del cafone da Khady dopo aver scoperto che aveva usato una quantità eccessiva di shampoo. Dello stesso avviso Peppe, che ritiene che il compagno si stia comportando così semplicemente per attirare l’attenzione.

Ora un aggiornamento. Proprio perché Pietro non sembra essere riuscito ad integrarsi al meglio con gli altri concorrenti dell’Isola dei Famosi, sempre più indispettiti dal suo atteggiamento poco collaborativo, ha preso una decisione drastica. Mentre la contessa Alvina e Khady provavano ad accendere il fuoco invano, lui si rilassava in mare.

Dopo diverse discussioni, Pietro ha deciso di costruirsi una sua capanna a parte 🌴⛺️#Isola pic.twitter.com/el9h01mNnm — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 10, 2024

Sollecitato dalla contessa, ha provato ad appiccare il fuoco ma senza successo, quindi ha dato le colpe alla stanchezza dovuta al digiuno. Ad ogni modo, dopo questa ennesima discussione, il protagonista ha preso una decisione già comunicata agli autori durante un confessionale: Pietro ha detto di avere intenzione di costruirsi una capanna da solo, cosa che al momento non ha fatto. Se non dovesse riuscire nel suo intento, continuerà a stare con gli altri, ma non farà assolutamente nulla per loro.