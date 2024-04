“È lui, vi devo dire di un naufrago”. Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli interviene a bomba e fa quel nome. Dopo la fine del Grande Fratello 2023 è il momento dell’Isola. Ne abbiamo parlato già, il reality condotto da Vladimir Luxuria è iniziato lunedì scorso e a fianco a lei ha voluto un’opinionista del calibro di Sonia Bruganelli. L’ex moglie di Bonolis si è subito resa protagonista di un paio di botta e risposta che in queste ultime ore stanno facendo il giro del web, come la battuta su Edoardo Franco.

Sonia aveva detto scherzosamente: “Ma fai anche lo psicologo?”. E il naufrago aveva risposto: “No, ci vado dallo psicologo”. A quel punto le polemiche, quella più acida è di Alessandro Rosica, conosciuto su Instagram come l’Investigatore Social, che dice: “Ormai chiunque riesce a farla tacere. Miracolata! Avesse preso mezza dignità da questo ragazzo, che tra l’altro si è fatto da solo e non grazie a qualcuno ricco e famoso”.





Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli interviene a bomba e fa quel nome

E riguardo invece il cast di questa edizione, Sonia sembra avere già le idee chiare: “Mi conosco e so che mi sono tenuta molto, ma era normale all’inizio. Ho visto le schede e ce ne sono tre o quattro che non conoscevo e promettono molto bene. Non conoscevo nemmeno Edoardo Franco e sono pazza di lui, voglio iniziare a capire meglio il meccanismo dello psicologo. Devo indagare, mi incuriosisce molto“. Poche parole Su Elenoire, tranne che l’ha vista fortemente in difficoltà.

Invece sul suo compagno d’avventura Dario, ha detto: “Un bel voto per Dario, che si è tolto la cravatta da giornalista e ha fatto un salto nel buio. Era terrorizzato persino dai meme e ci sta tutta. Anche lui ci darà delle belle soddisfazioni“. E sul Grande Fratello dice Sonia Bruganelli: “La mia ultima edizione del Grande Fratello è stata molto impattante, i concorrenti erano molto vivaci e forti emotivamente, si erano create delle dinamiche esasperate”.

Sonia "Ma fai lo psicologo?"



Edo Franco "No, vado dallo psicologo!"



Mi piace 👍🏻 l'ironia è essenziale per me.#Isola pic.twitter.com/JkYv3AHUUk — 🚬Alessio🚬 (@Ale__Smoke__) April 8, 2024

Conclude quindi: “E devo dire che anche noi che le vivevamo quotidianamente ci siamo fatti prendere dall’emotività. Quando un reality funziona registra la realtà e la realtà non è fatta di perfezione, ci sono anche momenti esteticamente brutti. È giusto che in quel caso l’editore e l’entourage si siano resi conto che quel reality stava rischiando di diventare troppo forte. Ma non ci sono state colpe, tant’è che Alfonso Signorini ha continuato a condurlo e io sono stata chiamata per fare nuovamente l’opinionista“.

