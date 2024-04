Questo sì che si chiama colpo di scena. Vladimir Luxuria avrebbe deciso di pescare dal Grande Fratello e di far approdare all’Isola dei Famosi due dei concorrenti più illustri dell’ultima edizione del reality show. Si tratterebbe di un vero e proprio colpaccio, che potrebbe dare uno slancio straordinario agli ascolti, che aumenterebbero davvero a dismisura.

Dopo il Grande Fratello, sarebbero pronti a farsi apprezzare anche all’Isola dei Famosi per la gioia dei loro fan. Ovviamente siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma questi due concorrenti potrebbero rimanere in televisione anche nei prossimi mesi. Ci sono due ipotesi su ciò che potrebbero fare e ora si attendono eventuali dichiarazioni dei diretti interessati.

Dal Grande Fratello all’Isola dei Famosi: la svolta per i due concorrenti

A rendere nota questa notizia sugli ex protagonisti del Grande Fratello, che sarebbero proiettati verso l’Isola dei Famosi, è stato il sito Angolo delle Notizie. In rete si sta vociferando che i due possano sfruttare la scia del successo, grazie alla partecipazione come concorrenti nel programma di Signorini, per poter sbarcare in grande stile in Honduras.

Secondo gli ultimi rumor, che stanno rimbombando sui social network, l’Isola sarebbe pronta ad accogliere Mirko e Perla. La coppia potrebbe diventare ospite in Honduras, anche se non sappiamo quale sarebbe il loro scopo, oppure addirittura partecipare come naufraghi. Si tratterebbe della terza esperienza consecutiva in un reality, dopo il GF e Temptation Island.

Non ci sono ulteriori conferme, quindi nelle prossime settimane scopriremo se ci saranno degli aggiornamenti in merito o se invece si è trattato solamente di una notizia senza fondamento.