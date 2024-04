“Salta la diretta”. Isola dei Famosi, per Mediaset decisione obbligata: Vladimir Luxuria informata

Salta la diretta della prossima puntata de l’Isola dei Famosi in programma per giovedì 11 aprile. I motivi già resi noti da Mediaset. L’esordio di Vladimir Luxuria alla conduzione è stato abbastanza soddisfacente, nonostante i numeri in leggero calo rispetto all’edizione dello scorso anno guidata da Ilary Blasi. I colpi di scena non sono proprio mancati. Visibilmente emozionata Vladimir ha mandato un messaggio prima di iniziare la diretta vera e propria.

“Mi piacerebbe trasmettervi le stesse emozioni che sento io quanto sento la sigla e vedo quest’isola. Sarà un film meraviglioso e questo è solo il primo capitolo. I protagonisti sono i naufraghi con le loro storie pazzesche e noi ve le racconteremo. Saluto Simona Ventura, naufraga con me nel 2008, Nicola Savino, con cui sono stata inviata, Alessia Marcuzzi che mi ha voluta come opinionista”.

Isola dei Famosi 2024, la puntata di giovedì non sarà in diretta

E ha concluso: “Dulcis in fundo la mia amica Ilary Blasi, ieri ci siamo sentite, so che ci guarda dal divano. Grazie per le belle parole che mi hai detto di incoraggiamento”. Per capire come andrà l’edizione bisognerà aspettare un po’, intanto arriva la notizia che la diretta di giovedì salterà, la puntata invece andrà in onda regolarmente.

A differenza di quanto successo con la prima puntata, l’appuntamento del giovedì sarà infatti registrato nel pomeriggio. Questo perché l’Isola dei Famosi divide il set, chiamiamolo così, con il suo corrispettivo spagnolo Supervivientes. Con la scelta del doppio appuntamento settimanale l’Isola dei Famosi deve accettare che una delle due puntate vada in differita. Un non problema per Vladimir.

Vladimir Luxuria che era stata voluta fortemente da Pier Silvio Berlusconi: “Vorremmo provare a fare una nuova Isola, sempre con dinamiche tipiche dei reality ma con un cast misto e concorrenti che escono dalle scelte tipiche portando storie e narrazione più profonde come è stato per il Grande Fratello. Quella di Luxuria, per la quale ho ammirazione e stima, ci pare la mossa giusta”.