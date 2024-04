Ida Platano non convince a Uomini e Donne. Nella puntata del 9 aprile, la tronista ed ex dama ha deciso di non dare più chance a Mario, dichiarando di fidarsi solo di Pierpaolo. Daniele, intanto, sta continuando a conoscere Gaia e Marica. La tronista è uscita con Pierpaolo e i due sembrano essersi avvicinati ancora di più. In settimana il corteggiatore le ha anche mandato dei fiori e i suoi gesti romantici potrebbero aver conquistato il cuore della tronista, che invece ha sempre più dubbi su Mario.

“Sento ancora più interesse” ha confessato Ida Platano parlando di Pierpaolo, ma Tina Cipollari e Gianni Sperti nutrono ancora più di qualche dubbio sul corteggiatore della bresciana: “Non è molto profondo” ha rivelato Gianni Sperti, “Fin troppo attento al corteggiamento, dove sarà l’inganno?” ha detto invece Tina Cipollari.

“Restare non ha più senso”. Uomini e Donne, il cavaliere vicino all’addio dopo poche settimane

Uomini e Donne, il pubblico stufo di Ida Platano

“Sono più avanti con Pierpaolo, mi fido più di lui, tu non mi hai dato certezze” ha detto la tronista, che l’accolto molto freddamente in studio. “Non ho visto nulla, in questa settimana ci doveva essere qualcosa di più dopo quello che mi ha detto”, ha detto ancora una delusa Ida Platano. Mario ha notato la differenza di trattamento con l’altro corteggiatore.

Gianni Sperti non è convinto e spiega: “Lo capisco, è demoralizzato. Io non saprei che fare, viene giudicato ancora prima di sedersi”. Ida Platano e Mario hanno discusso per circa un’ora, ma senza riuscire a trovare un punto d’incontro. Il pubblico è ormai stufo di Ida Platano e i commenti sul post della pagina di Uomini e Donne ne sono la conferma. “Non credo che una donna come lei non riesca a trovare un uomo nella vita reale”, “Nessuno mi toglie dalla testa che è lì per fare spettacolo”, “Ma è normale che in sei mesi non abbia mai baciato i suoi corteggiatori?”.

“Ci prende in giro”, “Per lei conta solo rimanere lì altri 20 anni come la sua amica Gemma”, “Più tronisti come Brando e Cristian e meno tronisti come Ida”, “Lei è davvero insopportabile”, “Sta esagerando con Mario, perché nessuno glielo dice?”, si legge ancora. Tra i commenti anche: “Questo trono è un incubo”, “Seguono un copione, in esterna sono tranquilli e in studio litigano”.