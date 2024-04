Stagione senza pace per Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi sta entrando in una nuova fase. Arrivata la scelta di Brando, ora manca quella di Ida, mentre un cavaliere da poco tornato minaccia di lasciare lo studio. Nelle ore scorse, intanto, Christian ha avuto un confronto con Jasna alla quale ha confessato di aver baciato Giulia. Un gesto che ha fatto molto discutere con accuse dure nei confronti del cavaliere.

“Quanta scorrettezza. Tutto bello fino a quando non è arrivata Giulia. Poi è finita la chimica con Jasna. Pensateci bene prima di dire una cosa e illudere una persona”. “Purtroppo non appena arriva una più giovane e più “bella”, secondo i loro canoni”, l’altra viene simpaticamente congedata, ma tuttavia poi questi ometti sperano sempre che dalle scale possa scendere ancora qualcosa di meglio per loro. Che mestizia”.

Uomini e Donne, Marcello infastidito lascia lo studio

E c’è chi chiede la sua esclusione. “Che giullare di corte…il cucciolo paraculo definisce Jasna una donna senza difetti, scredita Giulia a cena con Jasna ed il giorno dopo esce con Giulia e “c’è stato un bacio importante…lei è un uragano”. Ma per carità…ma una persona che gioca con questi paroloni facendovi abbindolare non la vorrei nemmeno gratis”.

In attesa di capire cosa succederà arrivano notizie bomba dalle anticipazioni: Marcello sarebbe sul punto di andarsene. Racconta Blasting news che: “Chi ha assistito alle riprese di questa nuova puntata ha raccontato che la dama Jessica è uscita sia con Diego che con Marcello ma si è trovata bene solo con il primo”.

E ancora: “La frequentazione con Messina non è partita nel migliore dei modi e questo ha spinto Jasna (ex del cavaliere) ad intervenire per dare un’opinione. I commenti dell’ex compagna hanno infastidito a tal punto l’uomo che ha deciso di lasciare lo studio pur di non ascoltarla più”. Sono in tanti a credere che l’esperienza di Marcello sia già al capolinea. Secondo alcuni infatti non avrebbe nessuna intenzione di finire messo alla gogna. E pare (ma è tutto da confermare) che Maria De Filippi abbia detto la sua.