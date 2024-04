Altra notizia bomba riguardante il Grande Fratello e una coppia, che ormai avrebbe rotto i rapporti definitivamente. Ormai è passato diverso tempo dalla fine del reality show di Alfonso Signorini, ma anche ora che sono al di fuori del programma non si fa altro che parlare dei concorrenti. E l’ultima indiscrezione clamorosa è stata riferita nella mattinata di martedì 9 aprile.

A parlare in anteprima è stata Deianira Marzano, l’influencer grande esperta di gossip e televisione. Soffermandosi sul Grande Fratello, ha svelato prima di tutti che questa coppia avrebbe rotto tutti i rapporti. La decisione finale sarebbe stata presa dalla parte femminile, infatti lei si sarebbe resa conto di qualcosa che non l’avrebbe favorita per nessuna ragione.

Grande Fratello, coppia avrebbe rotto i rapporti: “Lei ci ha messo un punto”

Fuori dal Grande Fratello i concorrenti sono ritornati alla vita di tutti i giorni, ma ecco che Deianira ha fatto uno scoop su una coppia, definita ex dalla donna, che ormai avrebbe rotto i rapporti per sempre. Le parole della Marzano non lasciano spazio a molte interpretazioni, infatti l’ex gieffina in questione avrebbe optato per questa scelta per evitare di essere sfruttata.

Questo l’annuncio di Deianira Marzano nelle sue Instagram stories: “Ex coppia all’interno del GF, all’inizio fuori lei sembrava propensa a riallacciare i rapporti, ma poi ha ritenuto che la cosa avesse potuto dare visibilità a lui e per non farsi ‘usare’ ci ha messo un punto definitivo“. Quindi, il legame si sarebbe nuovamente azzerato e ognuno andrebbe avanti per la sua strada.

Nessun nome è stato fatto dall’influencer, quindi resta il mistero su chi sia questa ex coppia. Non è comunque da escludere la possibilità che nei prossimi giorni si possa sapere qualcosa in più.