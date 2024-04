Finita la splendida avventura al Grande Fratello, che gli ha permesso di farsi conoscere da tutta Italia, Garibaldi si è tuffato verso il futuro ed ecco uscire fuori il suo nuovo progetto che farebbe impazzire tutti i suoi fan. Nella giornata di lunedì 8 aprile ha deciso di fare un’Instagram story e qui ha fatto capire quali siano le sue intenzioni per crescere professionalmente.

Infatti, dopo il Grande Fratello si è parlato di Garibaldi soprattutto per le sue dinamiche private con Beatrice. Ma c’è ora il nuovo progetto a rubare la scena. Parlando un attimo dell’attrice, si è vociferato che i due si stessero addirittura frequentando in gran segreto ma non ci sono state conferme. Anzi, pare che entrambi stiano ormai vivendo vite diverse.

Grande Fratello, Garibaldi e il nuovo progetto: cosa vuole fare

Dunque, con fare sicuramente scherzoso ma anche serio in un certo senso, l’ex concorrente del Grande Fratello ha svelato le sue ambizioni. Garibaldi si è soffermato sul nuovo progetto lavorativo, facendo vedere qualcosa in anteprima. Questa sarebbe la sua base di partenza prima di passare definitivamente all’attacco, concretizzando questa sua idea particolare.

Garibaldi ha mostrato una maglietta, sulla quale erano presenti delle scritte, e ha commentato: “Potrebbe essere un nuovo brand? Giuseppe Garibaldi solo cose belle. Vi piace, sì o no?”. Quindi, con quel motto vorrebbe lanciare questo brand, non sappiamo ancora bene i dettagli, che sicuramente piacerebbe moltissimo ai suoi fan. E anche sui social non si fa che parlare di questo nelle ultime ore.

Dunque, starebbe provando ad ottenere delle collaborazioni per imporsi in questo mondo per lui sicuramente nuovo. Sfruttando la popolarità del Grande Fratello, Giuseppe potrebbe quindi sorprendere tutti nelle prossime settimane o al più tardi nei prossimi mesi.