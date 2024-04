Maddaloni è stato uno dei grandi protagonisti degli ultimi mesi e ora ha fatto sapere a tutti cosa farà dopo il Grande Fratello. Si è prefissato degli obiettivi molto interessanti e li ha annunciati in anteprima a Comingsoon, infatti ha rilasciato un’importante intervista. Ha voluto dire la sua anche sui coinquilini che hanno condiviso con lui questa esperienza: “Non mi ha deluso nessuno, nel loro piccolo si stanno facendo sentire tutti”.

E ancora: “Stiamo spesso insieme con Mirko e Perla, Angelica e Riccardo, Ciro, Paolo e Letizia. Ci siamo sentiti con Massimiliano e ci siamo ripromessi di vederci presto, vedrò Vittorio per il suo compleanno. Ora siamo ritornati alla normalità”. Ma Maddaloni si è concentrato anche sul futuro, infatti ha svelato cosa farà dopo questa avventura al Grande Fratello.

Maddaloni, ecco cosa farà dopo il Grande Fratello

Maddaloni ha tanta voglia di sfruttare la scia del programma. Infatti, parlando di cosa farà dopo il Grande Fratello, si è soffermato proprio sul mondo della televisione. Ha voglia di esplorare più a fondo questo mondo, infatti ha un doppio obiettivo ben fissato in testa e che vuole raggiungere. Ha comunque voluto dare dei consigli agli ex coinquilini: “Emergere è difficile, ho consigliato ai ragazzi di non adagiarsi troppo, ma di studiare e continuare a fare quello che facevano prima”.

Ecco cosa ha dichiarato a Comingsoon sul suo futuro lavorativo: “Credo di capirne molto di dinamiche di reality, sì mi piacerebbe assolutamente fare l’opinionista. Dopo un po’ di anni uno dovrebbe cambiare posizione, sarebbe una novità per il pubblico. Non ho più la forza di partecipare come concorrente e l’ho capito nella casa del Grande Fratello”. Marco è stato infatti concorrente anche di Alessandro Borghese – Celebrity Chef, di Pechino Express e dell’Isola dei Famosi, questi ultimi vinti proprio da lui.

Ma Marco ha anche un altro obiettivo ancora più intrigante: “Ho un’idea molto simpatica e mi piacerebbe portarla a termine quest’anno sull’onda mediatica del GF. Vorrei farmi conoscere in un’altra versione, mi riferisco ad un programma tutto mio“.