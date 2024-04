Dopo aver vinto il Grande Fratello, Perla ha voglia di farsi valere sempre più. Non desidera quindi solamente di raggiungere ogni tipo di obiettivo personale con Mirko, che ama alla follia e che fortunatamente è riuscita a ritornarci insieme dopo mesi molto turbolenti. I due hanno ringraziato i fan per l’enorme supporto e ben presto potrebbero prendere anche una decisione importantissima.

Attraverso un’intervista al Corriere della Sera, la vincitrice del Grande Fratello si è soffermata su vari argomenti. Innanzitutto Perla non ha ancora sciolto le riserve sulla metà del montepremi da dare in beneficenza, infatti ha rivelato che farà la scelta definitiva nelle prossime settimane. Presumibilmente comunicherà tra non molto il nome dell’ente o dell’associazione benefica.

Grande Fratello, cosa sogna Perla nel suo futuro

Una volta messa alle spalle la fantastica esperienza nel Grande Fratello, Perla è pronta a dare il meglio di sé per ottenere degli obiettivi ambiziosi. Parlando dell’aspetto sentimentale, ha ammesso che loro si incontrano a Roma e Milano perché i due vivono in zone diverse, ovvero lei in provincia di Salerno e Mirko a Rieti. Lo scopo sarà quello di andare a convivere in una città da scegliere e poi unirsi in matrimonio, anche se c’è tempo per questo.

Ma Perla ha tanta voglia di fare un salto di qualità nel mondo del lavoro. In primis vorrebbe creare una sua linea di moda, sperando che sia di successo, poi c’è un altro sogno da inseguire ancora più suggestivo. La Vatiero, come confidato al Corriere, ha il desiderio di lavorare nel mondo del cinema, dunque spera che qualcuno possa contattarla per darle questa grande opportunità.

Vedremo se questo sogno si tramuterà in realtà, ma certamente questi mesi saranno molto promettenti per Perla, che potrà sfruttare la scia del successo data dalla notorietà derivante dal Grande Fratello.