Dopo la fine del Grande Fratello, Perla Vatiero e Mirko Brunetti continuano a tenere alta l’attenzione grazie ai social. La loro storia continua a a coinvolgere i fan tanto che, nella loro diretta Instagram di ieri, sono riusciti a toccare punte di quasi 50 mila persone collegate, numeri veramente da record per la coppia conosciuta dal pubblico italiano per aver partecipato alla scorsa edizione del reality delle tentazioni Temptation Island.

Durante la diretta Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno parlato di alcuni argomenti spinosi della loro storia d’amore e la giovane ha svelato cosa farà il fidanzato con il famoso tatuaggio che fece insieme a Greta Rossetti – oggi fidanzata con il concorrente del GF Sergio D’Ottavi – tentatrice con cui ha avuto una storia appena concluso Temptation Island.

Leggi anche: “Perché ho fatto il Grande Fratello”. Marco Maddaloni, la confessione sui soldi: “Che stipendio ho”





Grande Fratello, furia contro Perla e Mirko per la festa dei fan

Ora che Mirko e Perla sono ufficialmente tornati insieme, la vincitrice del Grande Fratello ha rivelato che Mirko cancellerà il tatuaggio fatto insieme a Greta Rossetti. Ma c’è un’altro retroscena che la coppia ha rivelato durante la diretta di Instagram. Un retroscena che ha fatto infuriare tanti utenti del web e gli stessi fan della coppia tornata insieme dopo il Grande Fratello.

Mirko e Perla hanno rifiutato di partecipare a una festa organizzata dai fan durante la quale si sarebbe festeggiata la vittoria della giovane al Grande Fratello. Nella storia si sentono i due spiegare il motivo del no e della richiesta ai fan di bloccare l’iniziativa, cosa che ha fatto infuriare molti utenti del web. “Manco i divi di Hollywood fanno ste cose contro i fanz, i perletti vengono presi x il cúl ogni giorno da questi due e ancora li seguono come 🐐 e …provo imbarazzo x loro che non ci arrivano”, si legge a corredo del video pubblicato su X.

#GrandeFratello manco i divi di Hollywood fanno ste cose contro i fanz, i perletti vengono presi x il cúl ogni giorno da questi due e ancora li seguono come 🐐 e 🫏..provo imbarazzo x loro che non ci arrivano 😂🤣 pic.twitter.com/aXsTsDAY66 — GameOver👁️GossipGF (@gameoverrevoema) April 6, 2024

Molti utenti hanno tirato in ballo questioni economiche, perché ovviamente i due non avrebbero preso un euro per partecipare alla festa organizzata dai fan. “Non vengono pagati per partecipare… se la organizzano loro si appoggiano agli sponsor ed incassano. Io interpreto così la cosa mi sbaglierò ma a pensare male molte volte ci azzecchi”, scrive infatti un utente. “Che disperati, non vogliono partecipare perché vogliono solo ospitare a pagamento…ma andassero a zappare sti due pirla”, “Per una serata 10 mila euro ..,, sti sbruffoni …. Fra poco non ci ricorderemo neanche chi siete”, “Loro non ci vanno ai raduni GRATIS, solo ospitate pagate.. Pirletti dovete sganciare i soldi”, è il tenore dei messaggi lasciati al video dei due.