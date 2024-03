Marco Maddaloni non è più un concorrente del Grande Fratello. Non è stato eliminato al televoto ma ha abbandonato il gioco per un grave lutto familiare. È morto il suocero e per stare vicino alla moglie Romina ha deciso di tornarsene a casa anche se molti speravano in un suo ritorno come successo tempo prima a Beatrice Luzzi. Dopo giorni di ipotesi, è stato lo stesso judoka a svelare il motivo del suo addio improvviso alla casa di Cinecittà.

Lo ha spiegato su Instagram, dove ha lasciato un messaggio molto accorato per il suocero scomparso. “Un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda. Sei stato un secondo padre per me, mi hai accolto nella tua famiglia 15 anni fa e da allora sono stato trattato proprio come un figlio. E ogni volta che ho avuto bisogno di affetto familiare trovavo rifugio a casa tua. Mi mancheranno i nostri infiniti pranzi domenicali. Mi mancherà un po’ tutto quel pezzo di mondo. Riposa in pace ‘On’ Mario”.

Marco Maddaloni stipendio: “Al GF per guadagnare”

Anche il Grande Fratello aveva diramato un comunicato dopo l’annuncio del judoka: “La squadra di Grande Fratello abbraccia forte Marco Maddaloni in questo momento di grande dolore”. Sono passate settimane e ora ha rilasciato una lunga intervista a Chi dove smentisce di essere stato uno stratega.

“Mi hanno detto che sono uno stratega ma a me piace il calcolo delle probabilità. Ogni volta che partecipo a un reality l’unico obiettivo è durare il più a lungo possibile per guadagnare di più”, ha raccontato il campione di judo al settimanale.

Quindi entra nei dettagli: “Come sportivo i titolo ce li ho ma non sono un calciatore e a me piace la bella vita. Nel senso che mi piace andare a mangiare fuori con mia moglie, mi piace l’idea che i miei figli stiano in piscina, ma siccome non sono un calciatore….Poi i soldi della tv li ho investiti nell’immobiliare, ma ci sono stati dei periodo in cui abitavo in 60 mq di mansardina con i miei tre figli per affittare il resto della casa e avere una rendita”.

Oggi, e questo probabilmente pochi lo sanno, Marco Maddaloni non ha uno stipendio, chiarisce sempre nell’intervista: “Quanto guadagno come campione di judo? Ora niente, prima dell’Isola dei famosi prendevo 1400 euro al mese dalla polizia penitenziaria. Lo sa? Ho scritto l’autobiografia, uscirà ad aprile, si intitola proprio ‘All’anima del campione’ e il messaggio è che non si deve mai mollare. Lo insegna lo sport”.