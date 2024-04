Dopo l’Isola dei Famosi, la cui prima puntata è andata in onda l’8 aprile, Sonia Bruganelli è stata letteralmente massacrata. Un suo comportamento non è stato affatto gradito e quindi la sua esperienza come opinionista è partita in salita. Dovrà darsi da fare dal prossimo appuntamento di giovedì 11 aprile per far cambiare idea a coloro che già la mettono in stato di accusa.

Tutto è nato a causa di un suo atteggiamento all’Isola dei Famosi, infatti Sonia Bruganelli ha deciso di dire qualcosa ad uno dei concorrenti e ha ricevuto una risposta che l’ha immediatamente gelata. E dunque è arrivato il durissimo giudizio nei confronti dell’ex moglie di Paolo Bonolis, che non sappiamo se reagirà nelle prossime ore a questa situazione.

Leggi anche: “Succede a telecamere spente”. Isola dei Famosi 2024, Khady sgancia la prima bomba. E c’è chi trema

Isola dei Famosi, attacco a Sonia Bruganelli: “Miracolata”

Quindi, una volta terminata l’Isola dei Famosi, il video ritraente Sonia Bruganelli ha fatto il giro della rete. L’attacco è arrivato direttamente da Alessandro Rosica, conosciuto su Instagram come l’Investigatore Social. Ha postato uno stralcio dell’intervento dell’opinionista ed ecco che è stato scritto un commento, che l’ha praticamente demolita.

Praticamente Sonia, rivolgendosi al concorrente Edoardo Franco, aveva detto scherzosamente: “Ma fai anche lo psicologo?”. E il naufrago aveva risposto: “No, ci vado dallo psicologo”. E Rosica ha commentato: “Ormai chiunque riesce a farla tacere. Miracolata! Avesse preso mezza dignità da questo ragazzo, che tra l’altro si è fatto da solo e non grazie a qualcuno ricco e famoso”.

Staremo a vedere se Sonia si difenderà da queste accuse di Alessandro Rosica o se preferirà rimanere in silenzio, per evitare che possa essere gettata ulteriore benzina sul fuoco.